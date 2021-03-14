Юного футболиста "Локомотива" избили после матча соперники

Игрок "Локомотива" Максим Шнапцев был избит после матча Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) против "Чертаново".

16-летний спортсмен пострадал от рук игроков команды-соперника, имена которых не уточняются. Как сообщает "Чемпионат", Шнапцев получил перелом и сотрясение мозга, а на место происшествия была вызвана полиция.

"В данный момент ФК "Локомотив" совместно с правоохранительными органами разбираются в инциденте, изучая все его детали. Клуб намерен действовать в рамках законодательства РФ и добиваться для нападавших наказания, соответствующего тяжести совершенного ими поступка", – говорится в официальном заявлении московского клуба в Instagram.

Матч 17-го тура ЮФЛ между "Локомотивом" и "Чертаново" состоялся в субботу, 13 марта, на "Сапсан Арене". Победу со счетом 2:1 одержали "красно-зеленые".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Москве был избит тренер по боям без правил. Причиной инцидента стал его внешний вид.