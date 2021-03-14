Промоутер Усика о бое с Джойсом: мы не ведем никаких переговоров. Менеджер британца врет

Промоутер непобедимого украинского боксера Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк заявил, что не ведет переговоров с представителями британского супертяжа Джо Джойса (12-0, 11 КО).

Красюк в интервью Youtube-каналу Fred Talks Fighting признался, что последний раз общался с промоутером британца Джорджем Уорреном в январе. Они обменялись несколькими сообщениями и звонками, а затем все это прекратилось.

"Несколько дней назад менеджер Джойса заявил, что он ведет переговоры с Эгисом Климасом, но это неправда. Климас даже никогда не слышал о нем. На данном этапе мы не ведем никаких переговоров. Если бой Джошуа – Фьюри не анонсируют или перенесут, то зачем мне говорить о поединке с Джойсом? Тогда следующим соперником Усика станет не он, а "Эй Джей". Александру нужен пояс", - цитирует Красюка fightnews.info.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 января WBO дала добро на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Из-за того, что Усик является обязательным претендентом на поединок с Джошуа за титул WBO, он должен был провести встречу с Джо Джойсом за пояс временного чемпиона WBO.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что ни его клиент, ни Тайсон Фьюри не будут драться с украинцем в случае его победы над Джойсом в поединке за временный титул WBO.