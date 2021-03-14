Украинец повторно стал самым сильным человеком планеты. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
5,7 т.
Алексей Новиков

Украинец Алексей Новиков защитил титул самого сильного человека планеты.

Алексей Новиков защитил титул самого сильного человека планеты.

25-летний киевлянин победил на международных соревнованиях по силовой атлетике World's Ultimate Strongman, которые прошли на "Силовом острове" в Бахрейне.

Наш соотечественник выиграл два из пяти испытаний, в трех остальных был в лидерах, в итоге набрав 68 очков. Новиков на 10 пунктов опередил своего ближайшего преследователя – канадца Жана-Франсуа Карона.

Итоговое положение
Алексей Новиков
Алексей Новиков победил в Бахрейне
Алексей Новиков

Как сообщал OBOZREVATEL, Новиков четыре раза становился самым сильным человеком Украины.

В прошлом году Алексей выиграл титул самого сильного человека мира, повторив рекорд исландца Йоуна Паудля Сигмарссона, который в 1984 году стал самым молодым победителем конкурса. Он также установил рекорд соревнования в тяге – 537,5 кг – и стал вторым украинцем, который становился победителем World Strongest Man.

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