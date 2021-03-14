Украинец повторно стал самым сильным человеком планеты. Видео

Украинец Алексей Новиков защитил титул самого сильного человека планеты.

25-летний киевлянин победил на международных соревнованиях по силовой атлетике World's Ultimate Strongman, которые прошли на "Силовом острове" в Бахрейне.

Наш соотечественник выиграл два из пяти испытаний, в трех остальных был в лидерах, в итоге набрав 68 очков. Новиков на 10 пунктов опередил своего ближайшего преследователя – канадца Жана-Франсуа Карона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Новиков четыре раза становился самым сильным человеком Украины.

В прошлом году Алексей выиграл титул самого сильного человека мира, повторив рекорд исландца Йоуна Паудля Сигмарссона, который в 1984 году стал самым молодым победителем конкурса. Он также установил рекорд соревнования в тяге – 537,5 кг – и стал вторым украинцем, который становился победителем World Strongest Man.