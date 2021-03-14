"Динамо" за три минуты обыграло "Зарю" в УПЛ

Киевское "Динамо" в центральном поединке 18-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге (УПЛ) обыграло луганскую "Зарю".

Поединок в Запорожье на "Славутич-Арене" завершился со счетом 0:2.

Матч начался при небольшом преимуществе "Зари", и луганчане смогли создать несколько полуострых моментов, но начиная с 10-й минуты, киевляне стали перехватывать инициативу. Несколько ошибок хозяев в центре поля, едва не привели к напряженности у ворот Василя.

Высокий прессинг "бело-синих" создавал явные проблемы футболистам "Зари". Последним с большим трудом удавалось выйти из обороны в атаку.

Вице-чемпионы Украины катали мяч в центре поля, без особого продвижения вглубь. Ближе к середине тайма подопечные Луческу стали создавать и голевые моменты.

На 21-й минуте Цыганков выводил Буяльского один на один с Василем, но вратарь "Зари" удачно сыграл на выходе.

Спустя 5 минут "Заря" создала свой первый 100% момент. После удара Сайядманеша мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги.

На 34-й минуте "Динамо" обрезалось в центре поля, убежало 3 в 1, но "выстрел" Аллахьяра отбил ногой Бущан.

Концовка первой половины прошло в обоюдострых атаках, где мяч не задерживался в центральном круге.

После перерыва динамовцы включили максимальный прессинг, устроив настоящий штурм у ворот соперника, который принес свои результаты.

Сидорчук сделал прострельную передачу с фланга, Цыганков на ближней штанге дезориентировал Василя, а на дальней Беседин замкнул в пустые ворота.

Через несколько минут Артем мог удваивать преимущество, но голкипер "Зари" совершил умопомрачительный сейв.

Но спастись от второго гола луганские футболисты не смогли. Сидорчук после углового ударом слету сделал счет 2:0.

Второй гол стал нокаутом для подопечных Скрипника. Луганские игроки выглядели потерянными, ничего не смогли сделать в нападении и с большим трудом отбивались от словившего кураж "Динамо".

Столичная команда увлеклась нападением и едва не пропустило. На 80-й минуте Шахаб расстреливал Бущана. Георгий с двух попыток смог парировать. На добивании оказался Громов, но пробил в Сайядманеша.

"Заря" – "Динамо" 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – 55 Беседин, 0:2 – 58 Сидорчук.

Заря – Василь, Фаворов (Громов, 79), Вернидуб (Хомченовский, 79), Абу-Ханна, Леовижилдо (Цыганик, 84), Кочергин, Юрченко, Назарина, Кабаев (Иванисеня, 61), Гладкий (Захеди, 61), Сайядманеш.

Динамо – Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Буяльский (Андриевский, 73), Шапаренко (Шепелев, 87), Сидорчук, Цыганков (Леднев, 87), де Пена (Родригеш, 73), Беседин (Супряга, 85).

Предупреждения: Буяльский (28), Леовижилдо (36), Иванисеня (72), Абу-Ханна (83), Шепелев (89).

В параллельном матче донецкий "Шахтер" на НСК "Олимпийский" легко разобрался с черниговской "Десной" – 4:0.

На 33-й минуте Кривцов упал в борьбе с Имерековым в штрафной "Десны". Игорь Пасхал после просмотра ВАР назначил пенальти, который реализовал Тете.

Под конец тайма "Десна" упустила супершанс. После навеса Полегенько Тотовицкий попал в штангу.

Во втором тайме "Десна" выглядела заметно слабее своего оппонента и за три минуты пропустила еще три безответных гола.

"Шахтер" – "Десна" 4:0 (1:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 34, пенальти Тете, 2:0 – 74 Соломон, 3:0 – 77 Соломон, 4:0 – 80 Тете.

Шахтер – Трубин, Додо, Матвиенко, Кривцов, Бондарь, Тете (Тайсон, 81), Алан Патрик (Судаков, 81), Маркос Антонио (Марлос, 60), Майкон, Соломон (Коноплянка, 81), Мораес (Дентиньо, 71).

Десна – Паст (Литовка, 88), Тамм, Имереков, Полегенько, Мостовой, Картушов (Сухоцкий, 86), Огиря, Гуцуляк, Калитвинцев (Арвеладзе, 76), Тотовицкий (Безбородько, 86), Чепурненко (Дегтярев, 46).

Предупреждения: Огиря (30), Имереков (34), Матвиенко (40), Додо (67).

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 18 марта, и "Динамо" и "Шахтеру" предстоит провести ответный поединки 1/8 финала Лиги Европы. В первых матчах оба украинских клуба потерпели поражения. "Динамо" 0:2 от "Вильярреала", а "Шахтер" 0:3 от "Ромы".