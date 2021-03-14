Легендарный австралийский экс-чемпион мира в среднем весе Энтони Мандина (48-11, 28 КО) проиграл нокаутом соотечественнику Майклу Зерафа (28-4, 17 КО) в поединке за вакантный титул чемпиона Океании по версии WBA

45-летний ветеран не смог ничего противопоставить 28-летнему Зерафе. Уже на 2-й минуте первого раунда Энтони пропустил серию боковых ударов, которые отправили его в нокдаун. Австралиец поднялся и попытался дотянуть до гонга, но за 55 секунд правый хук свалил Мандину на канвас. Рефери сразу же остановил бой.

После поединка Тони взял в руки микрофон и объявил о завершении карьеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 марта неизвестный доминиканский тяжеловес Алексис Гарсия (10-0, 6 КО) нанес сенсационное поражение 201-сантиметровому Эмрона Сэндсу из Флориды (11-1).

Поединок в Санто-Доминго завершился досрочно брутальным нокаутом.