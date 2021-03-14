Капитан "Динамо" забил "Заре" фантастический гол с лета. Видео

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук отметился невероятным ударом в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге (УПЛ).

29-летний полузащитник украинской сборной на 58-й минуте удачно сыграл на подборе после подачи углового. Хавбек смог поймать мяч на ногу и метров с 20 с лета нанести мощнейший выстрел по воротам Василя.

Голкипер "Зари" видел момент удара и прыгнул в угол, но спасти команду не смог.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах футболист забил фантастический гол пяткой с лета. Момент случился в матче 16-го тура высшей лиги чемпионата страны по футболу между ПСВ и АЗ.