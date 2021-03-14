Биатлонистка сборной России в эфире назвала "дном" выступление страны на Кубке мира. Видео

Российская биатлонистка Лариса Куклина не смогла сдержать эмоций, комментируя результаты гонки преследования 9-го этапа Кубка мира в чешском Нове-Место.

30-летняя уроженка Тюмени финишировала 37-й, показав худший результат команды РФ в истории.

"Есть ли физическая возможность на прогресс в дальнейшем? Что есть, то показываем. Максимум ли это? Я не скажу, что это максимум. Это, наверное, какое-то дно, которое мы показываем. Вот и все", – заявила Куклина в эфире "Матч ТВ".

Спортсменка призналась, что нужно в конце сезона весь подготовительный и соревновательный период взять и проанализировать.

"Разговариваю с тренером и мужем. Пытаемся понять, что сейчас происходят, но мы и сами не понимаем. Это просто какие-то качели. Условно говоря сегодня я вообще не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, а на завтра проснулась и у меня есть силы бежать. Это говорит только о том, что просто вся подготовительная система была не той, которую необходимо было провести", – подытожила россиянка

Как сообщал OBOZREVATEL, победу в гонке преследования в Чехии добыла норвежка Тириль Экхофф. Это позволило 30-летней спортсменке из Тронхейма впервые в карьере выиграть Большой хрустальный глобус.

Лучшей из украинок стала Юлия Джима (15-е место).