'Ставит под сомнение': НОК Украины впервые отреагировал на скандал с Харлан на ЧМ

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины спустя сутки после дисквалификации Ольги Харлан за отказ жать руку россиянке на чемпионате мира по фехтованию выступил в поддержку спортсменки. Организация направила официально письмо в адрес международных коллег (МОК) с требованием вмешаться в ситуацию.

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Об этом говорится на официальном сайте НОК Украины. Президент комитета Вадим Гутцайт в обращении к главе МОК Томасу Баху выразил возмущение и назвал недопустимой ситуацией с санкциями в отношении украинской чемпионки Пекина-2008 в то время, когда Россия продолжает вести преступную войну против нашей страны.

"Поскольку эта ситуация ставит под сомнение принцип честных соревнований для украинских спортсменов с "независимыми нейтральными атлетами" согласно рекомендованными условиям, просим вас и исполком МОК срочно вмешаться в это дело, чтобы Ольга Харлан могла продолжить участие в командных соревнованиях на чемпионате мира по фехтованию в Милане 2023 года, а также для предотвращения подобных ситуаций в других видах спорта…", – говорится в письме.

Отметим, что ранее МОК обратился к федерациям с рекомендацией более ответственно относится к поединкам украинцев и россиян, выразив солидарность с нашими соотечественниками. Это вызвало гнев в РФ. Так министр спорта страны-агрессорки Олег Матицын заявил, что Харлан перешла все грани, отказавшись приветствовать соперницу. А президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков обвинил МОК в проявлении "чуткости и деликатности" к украинке.

Напомним, Анна Смирнова устроила настоящий цирк после отказа Харлан подавать ей руку – она отказалась покидать дорожку и уселась прямо на стуле на ней. Позже соперница Ольги подала протест на результат поединка и требовала наказать украинку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация фехтования Украины (ФФУ) заступилась за Ольгу Харлан и готовится подать апелляцию на ее дисквалификацию на ЧМ. Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира. Также она рассказала, что не примет участие в командном турнире.

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