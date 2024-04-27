'Детская наивность'. TAYANNA откровенно призналась, зачем публично рассказала о романе с известным женатым продюсером

Украинская певица TAYANNA призналась, почему после одной очень личной истории, ставшей публичной, теперь считает, что "не всегда нужно говорить всю правду". Речь идет о романе с женатым продюсером Дмитрием Климашенко.

В интервью OBOZ.UA исполнительница заявила, что после огласки этой истории ей посоветовали "выписывать пережитое в песнях, а в интервью не всегда рассказывать правду".

Слухи вокруг отношений певицы и продюсера ходили давно. В одном из интервью TAYANNA откровенно призналась: был роман длиной восемь лет. Начался еще со времен, когда вместе работали над проектом "Горячий шоколад".

"Наша любовь к музыке и творчеству в определенный момент переросла в настоящие чувства друг к другу. Мне было восемнадцать лет, мы работали бок о бок по двадцать четыре часа в сутки. Мы написали много песен, в том числе для самых известных исполнителей – Ани Лорак, Тины Кароль и других. Естественно, что мы сблизились", – рассказала исполнительница журналистам.

Климашенко был женат, однако влюбленных это остановило. Артистка призналась, что лично знакома с женой Дмитрия, однако в то время из-за своего молодого возраста не понимала, насколько женщине "было досадно и неприятно, что у мужчины была другая". Впоследствии она позвонила Анике и извинилась. Со временем певица решила уйти из коллектива. Климашенко, по ее словам, тяжело воспринял это решение и потребовал от нее заплатить штраф за нарушение контракта – 50 тысяч долларов. TAYANNA несколько лет выплачивала эти деньги.

Позже экспродюсер певицы заявил в программе "Звездный путь", что не имел долговременного романа с бывшей подопечной: "Она дружила, общалась с моей семьей. Ее воспринимали как своего человека, но никоим образом не в той роли, о которой она говорит. Это ведь нонсенс. Такого быть не может. Это неправда. Ее любил и отец мой усопший, и моя семья, и сестра, и мама, и жена, и дети. Даже если были какие-нибудь грешки, то они оставались между нами. Но это не обязательно, чтобы кто-то об этом говорил и знал".

В интервью OBOZ.UA исполнительница намекнула, что после огласки этой истории осторожно рассказывает публично о своей личной жизни: "Иногда я думаю, что не всегда нужно говорить всю правду. Люди разные, и могут воспринимать это через свою призму видение жизни. Во мне действительно присутствует некая детская откровенность и наивность. Мне даже иногда говорят: "Вам нужно выйти замуж за мужчину, который будет знать вашу эту тонкость и оберегать". А еще советуют выписывать пережитое в песнях, а интервью не всегда рассказывать правду. Потому что я так же тонко потом реагирую на комментарии и ситуации, которые потом происходят".

Полное интервью с певицей TAYANNA читайте здесь на OBOZ.UA.

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