Харлан получила новую дисквалификацию на ЧМ после отказа жать руку россиянке

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан больше не выступит на чемпионате мира-2023, который в эти дни проходит в итальянском Милане. Наша соотечественница была дисквалифицирована в индивидуальном зачете из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой, но санкции будут действовать и в командном турнире.

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Об этом сама Харлан рассказала в интервью итальянскому изданию Pianeta Scherma. Она выразила несогласие со своей дисквалификацией, отметив, что у нее была устная договоренность с временным президентом Международной федерации фехтования (FIE) Эммануэлем Кациадакисом о том, что она не будет пожимать руку россиянке.

"Я была устно уполномочена Кациадакисом, делегация FIE говорила с нами об этом. Честно говоря, я люблю этот вид спорта, но россияне хотят разрушить нашу жизнь, нашу любовь к этому виду спорта и нашу карьеру разными способами. Я не знаю, что будет дальше, но я знаю, что больше не буду выступать на этом чемпионате и моей команде придется сражаться без меня. Теперь посмотрим, как долго продлится эта дисквалификация", – сказала Харлан.

Отметим, что Эммануэл Кациадакис временно исполняет обязанности главы FIE после отстранения российского олигарха Алишера Усманова. Ольга Харлан отказалась приветствовать Анну Смирнову на ЧМ-2023, после чего россиянка устроила настоящий цирк, отказавшись покидать дорожку. При этом представительница РФ не соответствует критериям нейтрального спортсмена, открыто поддерживая ВС РФ.

Федерация фехтования Украины (ФФУ) заступилась за Харлан и готовится подать апелляцию на ее дисквалификацию. Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

При этом министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Харлан перешла все грани, отказавшись приветствовать соперницу из страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат и олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк озвучил информацию, что изначально между Харлан и Международной федерацией фехтования (FIE) было соглашение, которое подразумевало отказ жать руку россиянке. Позже главный тренер сборной Украины по фехтованию Наталья Конрад рассказала, что на самом деле случилось с Харлан.

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