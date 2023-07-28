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Харлан получила новую дисквалификацию на ЧМ после отказа жать руку россиянке

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
9,6 т.
Ольга Харлан

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан больше не выступит на чемпионате мира-2023, который в эти дни проходит в итальянском Милане. Наша соотечественница была дисквалифицирована в индивидуальном зачете из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой, но санкции будут действовать и в командном турнире.

Видео дня

Об этом сама Харлан рассказала в интервью итальянскому изданию Pianeta Scherma. Она выразила несогласие со своей дисквалификацией, отметив, что у нее была устная договоренность с временным президентом Международной федерации фехтования (FIE) Эммануэлем Кациадакисом о том, что она не будет пожимать руку россиянке.

Харлан получила новую дисквалификацию на ЧМ после отказа жать руку россиянке
Харлан получила новую дисквалификацию на ЧМ после отказа жать руку россиянке

"Я была устно уполномочена Кациадакисом, делегация FIE говорила с нами об этом. Честно говоря, я люблю этот вид спорта, но россияне хотят разрушить нашу жизнь, нашу любовь к этому виду спорта и нашу карьеру разными способами. Я не знаю, что будет дальше, но я знаю, что больше не буду выступать на этом чемпионате и моей команде придется сражаться без меня. Теперь посмотрим, как долго продлится эта дисквалификация", – сказала Харлан.

Харлан получила новую дисквалификацию на ЧМ после отказа жать руку россиянке

Отметим, что Эммануэл Кациадакис временно исполняет обязанности главы FIE после отстранения российского олигарха Алишера Усманова. Ольга Харлан отказалась приветствовать Анну Смирнову на ЧМ-2023, после чего россиянка устроила настоящий цирк, отказавшись покидать дорожку. При этом представительница РФ не соответствует критериям нейтрального спортсмена, открыто поддерживая ВС РФ.

Харлан получила новую дисквалификацию на ЧМ после отказа жать руку россиянке

Федерация фехтования Украины (ФФУ) заступилась за Харлан и готовится подать апелляцию на ее дисквалификацию. Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

Харлан получила новую дисквалификацию на ЧМ после отказа жать руку россиянке

При этом министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Харлан перешла все грани, отказавшись приветствовать соперницу из страны-агрессора.

Харлан получила новую дисквалификацию на ЧМ после отказа жать руку россиянке

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат и олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк озвучил информацию, что изначально между Харлан и Международной федерацией фехтования (FIE) было соглашение, которое подразумевало отказ жать руку россиянке. Позже главный тренер сборной Украины по фехтованию Наталья Конрад рассказала, что на самом деле случилось с Харлан.

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