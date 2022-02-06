Португалия отыгралась с 0:2 в финале с Россией и выиграла чемпионат Европы по футзалу-2022

Сборная Португалии по футзалу обыграла команду России в финале чемпионата Европы-2022 и стала второй командой в истории, которая смогла защитить свой титул. Поединок в столице Нидерландов завершился со счетом 4:2.

Начало встречи было за россиянами. Подопечные Сергея Скоровича владели инициативой и уверенно реализовали свои моменты.

На 10-й минуте Нандо перед чужой штрафной нашел пасом Соколова, который корпусом закрыл мяч защитника и точно ударил с разворота. Соуза пропустил круглый снаряд под рукой.

Видео дня

Спустя 2 минуты 2-й номер рейтинга УЕФА удвоил преимущество. Антошкин продемонстрировал высокое индивидуальное мастерство и точным пасом с левого фланга вывел на удар Афанасьева. Тот сделал счет 2:0.

Действующие чемпионы континента смогли отквитать один гол еще до перерыва. Под конец первой половины португальцы навязали свою игру, стали догонять россиян по количеству моментов и на последних минутах размочили нули на табло. Отличился Томаш Пасу, который забил гол в касание после розыгрыша углового.

Во второй половине Португалия серьезно взвинтила темп, все чаще стала угрожать воротам Путилова и ей удалось перевернуть игру. Российские футзалисты занервничали, в итоге пропустив дважды.

Дубль оформил Андре Коэлью

Под конец Россия сменила голкипера на полевого игрока, пропустив в пустые ворота.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько часов ранее сборная Украины проиграла Испании в игре за третье место.

В полуфинале Евро-2022 подопечные Александра Косенко уступили сборной России и не смогли выйти в финал.

В этой игре "желто-синих" поддерживало множество украинских фанатов. Они так громко пели известный хит про Путина, что "МатчТВ" пришлось выключить звук в трансляции.

Несмотря на поражение зрители устроили овации сборной Украины по футзалу.

Напомним, что наша сборная в четвертый раз пробилась в 1/2 финала Евро по футзалу.

В пятницу, 28 января, Украина дала бой действующим чемпионам мира и Европы португальцам. "Желто-синие" уступили 0:1, но благодаря дополнительным показателям заняли второе место и вышли в плей-офф.

На групповом этапе ключевой игрой для украинцев стала встреча 2-го тура против Сербии.

В первом туре подопечные потерпели неприятно поражение от хозяев турнира (2:3), и чтобы иметь шансы на выход в плей-офф, им необходимо было только побеждать.

​Сборная России в четвертьфинальном матче со счетом 3:1 обыграла команду Грузии. В первом тайме шла равная борьба, а на последних минутах грузины могли уйти от поражения.

​