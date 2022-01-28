Украина вышла в четвертьфинал Евро-2022 по футзалу, потрепав нервы чемпионам мира

Сборная Украины по футзалу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы 2022 года. Подопечные Александра Косенко дали бой действующим чемпионам мира и Европы португальцам, но все же уступили – 0:1. Но благодаря дополнительным показателям "желто-синие" заняли второе место и вышли в плей-офф.

Наша команда, несмотря на статус и класс соперника, показала великолепную игру. "Желто-синие" не просто отсиживались в обороне, но и постоянно искали счастья у чужих ворот.

Уже на пятой минуте встречи украинцы создали убойный момент. Хорошей комбинацией партнеры вывели один на один с голкипером португальцев Игоря Чернявского, но тот, пробивая в касание, не попал в угол.

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Однако чемпионы тут же ответили своим супершансом, который, впрочем, так же не использовали. Пасу оказался в одиночестве перед воротами Кирилла Цыпуна, но мяч после удара португальца не попал в сетку.

После этого команды несколько успокоились. Наши постоянно прессинговали и не давали соперникам спокойно разыгрывать мяч.

После перерыва ситуация на паркете практически не изменилась, хотя работы у Цыпуна существенно прибавилось. В течении двух минут в начале второго тайма Игорь дважды спас нашу команду от гола.

В ответ "желто-синие" организовали свои моменты. Но вратарь португальцев так же был на высоте. Начиная с середины второй 20-минутке Косенко стал задействовать в игре пятого полевого игрока.

Узнав, что в параллельной встречи Сербия вышла вперед в поединке против Нидерландов, команды несколько успокоились. Нули на табло устраивали оба коллектива.

Тем не менее, тренер украинцев продолжал гнуть свою линию, выпуская "лишнего" футзалиста вместо голкипера. За пять минут до финальной сирены наши едва не пропустили после удара Зики. Но всего лишь через минуту он все же поразил ворота Цыпуна, пробив мимо нашего голкипера с пяти метров.

Впрочем, даже этот счет с учетом итоговой победы сербов над хозяевами турнира помог украинцам выйти в четвертьфинал Евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан женской сборной Украины Юлия Фросюк откровенно рассказала о проблемах команды перед Финалом четырех Евро-2022.