Сборная России по футзалу в четвертьфинале чемпионата Европы-2022 со счетом 3:1 обыграла команду Грузии и вышла в полуфинал. В 1/2 финала россиянам будет противостоять сборная Украины.

Матч запланирован на пятницу, 4 февраля. Точное время будет определено позже. Это будет или 18:00 или 21:00 по киевскому времени.

Несмотря на односторонние котировки букмекеров (на Россию принимались ставки 1,09, а на Грузию 19), номинальный андердог дал настоящий бой фавориту. Россия не владела тотальным преимуществом, хоть и забила первой на 22-й минуте. Отметился Ниязов.

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Победный счет держался ровно 60 секунд, когда Петри не забил гол в ответ. Развязка наступила на 28-й минуте. После нестандартного розыгрыша углового Чишкала с лета точно пробил в угол ворот.

Грузины сменили вратаря на полевого игрока, но распорядиться большинством не смогли. В пустые ворота на последних секундах мяч забил все тот же Чишкала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 31 января, сборная Украины по футзалу пробилась в полуфинал чемпионата Европы 2022 года, который в эти дни проходит в Нидерландах.

Команда Александра Косенко в первом раунде плей-офф турнира сенсационно обыграла Казахстан – 5:3.

Ранее в заключительном туре группового этапа "желто-синие" дали бой действующим чемпионам мира и Европы португальцам, но все же уступили – 0:1.

Но благодаря дополнительным показателям Украина заняла второе место и вышли в плей-офф.

Отметим, что ключевой игрой для украинцев стала встреча 2-го тура против Сербии.

В первом туре Украина потерпела неприятное поражение от хозяев турнира (2:3), и чтобы иметь шансы на выход в плей-офф, им необходимо было только побеждать.

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