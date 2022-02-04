Сборная Украины по футзалу устроила овации фанатам после матча с Россией на Евро-2022. Видео

Футзалисты сборной Украины поблагодарили фанатов после полуфинала чемпионата Европы-2022. "Желто-синие" минимально уступили лучшей национальной команде в рейтинге Европейского футбольного союза (УЕФА) – 2:3. При этом наш капитан Петр Шотурма за 72 секунды до конца игры не реализовал пенальти.

Несмотря на обидное поражение, после игры в Амстердаме болельщики и игроки устроили овации друг другу. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Football.ua.

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Фанаты на протяжении всей встречи горячо поддерживали команду Александра Косенко, создав для нее полное ощущение домашней арены.

Болельщики украинцев не раз исполняли матерный хит о президенте страны-агрессора Владимире Путина, за что даже получили предупреждение от диктора. А за несколько минут до финальной сирены трибуны спели гимн Украины.

Отметим, что после поражения в полуфинале украинцы в воскресенье, 6 февраля, проведут матч за третье место. Их соперником по так называемому малому финалу Евро станет неудачник в паре Португалия – Испания.

Как сообща OBOZREVATEL, накануне матча с Россией в стане сборной Украины по футзалу отказались пожимать руки соперникам.