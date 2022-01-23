Украина добыла важнейшую победу на чемпионате Европы по футзалу, забив 6 голов фавориту. Видео

Сборная Украины по футзалу во втором туре чемпионата Европы сенсационно выиграла у команды Сербии. Поединок в Амстердаме (Нидерланды), на паркете стадиона "Ziggo Dome" завершился со счетом 6:1.

В первом туре подопечные Косенко потерпели неприятно поражение от хозяев турнира (2:3), и чтобы иметь шансы на выход в плей-офф, им необходимо было только побеждать.

Перед игрой букмекеры не верили в украинцев. На победу "желто-синих" можно было поставить с коэффициентом 3,5, в то время как успех наших соперников оценивался показателем 1,3.

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Несмотря на такие котировки украинские футзалисты с первых минут завладели инициативой и уже на 2-й минуте открыли счет. После быстрой атаки отличился Зварич. Представители Сербии явно не ожидали такого начала и на 6-й минуте допустили нелепую ошибку. Васич срезал мяч в свои ворота после прострела Лебедя.

До конца тайма Абакшин и Чернявский сделали счет разгромным - 4:0.

После перерыва сербы попытались играть первым номером, но украинцы грамотно сбивали все атаки, удерживая необходимый счет.

Сербы играют первым номером, а украинцы очень быстро пытаются выходить в атаку. Шансы у нас точно будут по такой игре.

За 5 минут до финальной сирены сборная Сербии окончательно потеряла веру в позитивный для себя результат, чем удачно воспользовались наши футзалисты. Забив два гола с интервалом в несколько минут, они довели счет до неприличного.

За минуту до конца, убрав голкипера и играя в большинстве, сербская команда смогла забить гол престижа.

Решающую встречу за выход в плей-офф Евро-2022 Украина проведет 28 января с Португалией. Начало в 21:30.

Как сообщал OBOZREVATEL, подопечные Александра Косенко не сыграли заключительный матч отбора на Евро-2022, поскольку сборная Албании не смогла прилететь на поединок в Запорожье.