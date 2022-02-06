Украина достойно завершила чемпионат Европы по футзалу-2022

Сборная Украины по футзалу уступила команде Испании в матче за "бронзу" чемпионата Европы-2022 и заняла итоговое четвертое место. Встреча в Нидерландах против одного из фаворитов первенства завершилась со счетом 4:1.

Мяч начался с острых атак обеих команд. На третьей минуте испанцы опасно били в штангу, а затем получили выход 2 в 1 но "желто-синие" не смогли открыть счет.

Испания работала первым номером, в то время, как наши футзалисты построили игру на контратаках.

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Испания продолжила давить и опасности у ворот Ципуна возникали одна за одной, заставляя нашего голкипера демонстрировать все свое мастерство.

На 11-й минуте в достаточно спорной ситуации испанцы открыли счет. После розыгрыша аута Ортис прострелил от боковой линии на дальнюю штангу, откуда Мельядо ударил с лету точно в дальний угол.

Украина бросилась отыгрываться и сделала это за 3 минуты до окончания первой 20-минутки. Игорь Чернявский воспользовался ошибкой соперников и наказал испанцев.

К сожалению, в течение следующих 60 секунд фавориты смогли вновь выйти вперед. Адольфо отдал передачу на фланге на ход Солано, который оттеснил защитника и с разворота попал точно в ближний верхний угол.

Во втором тайме преимущество Испании стало все больше. Наши оппоненты грамотно защищались и четко реализовали свои возможности. На 10-й минуте второго тайма фатальным для нас вновь стал "стандарт". Лосано с углового прострелил в центр на Бойиса, который в касание отправил круглого в ближний угол.

Сборная Украины, пытаясь отыграться поменяла вратаря на полевого игрока, но пропустила четвертый гол в пустые ворота.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале Евро-2022 подопечные Александра Косенко уступили сборной России и не смогли выйти в финал.

В этой игре "желто-синих" поддерживало множество украинских фанатов. Они так громко пели известный хит про Путина, что "МатчТВ" пришлось выключить звук в трансляции.

Несмотря на поражение зрители устроили овации сборной Украины по футзалу.

Напомним, что наша сборная в четвертый раз пробилась в 1/2 финала Евро по футзалу.

В пятницу, 28 января, Украина дала бой действующим чемпионам мира и Европы португальцам. "Желто-синие" уступили 0:1, но благодаря дополнительным показателям заняли второе место и вышли в плей-офф.

На групповом этапе ключевой игрой для украинцев стала встреча 2-го тура против Сербии.

В первом туре подопечные потерпели неприятно поражение от хозяев турнира (2:3), и чтобы иметь шансы на выход в плей-офф, им необходимо было только побеждать.

​Сборная России в четвертьфинальном матче со счетом 3:1 обыграла команду Грузии. В первом тайме шла равная борьба, а на последних минутах грузины могли уйти от поражения.

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