На росТВ заглушили хит украинских фанатов о Путине во время полуфинала Евро-2022 по футзалу

Российский телеканал "Матч ТВ" выключил оригинальную звуковую дорожку во время полуфинала Евро-2022 по футзалу, в котором встречались сборные РФ и Украины. Руководство вещателя приняло решение запустить интершум из-за кричалок фанатов нашей команды в адрес президента страны-агрессора Владимира Путина.

Во время встречи болельщики не раз исполняли известный хит про главу Кремля. Комментатор игры Аркадий Белый, который по совместительству является исполнительным директором футзального клуба КПРФ, в комментарии Чемпионат.com выразил уверенность в том, что российская сторона подаст протест.

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"Я, когда комментировал игру, слышал в трансляции оскорбительные выкрики с трибун. Нам даже пришлось включить интершум, чтобы заглушить оскорбительные выкрики. Это отвратительно, но к игрокам всё это никакого отношения не имеет – никакого хамства на поле не было. Мне стыдно за сборную Украины в этом смысле. Самое ужасное, что это может ударить по самой Украине. УЕФА это просто так не оставит. Уверен, что наша федерация напишет протест", – сказал Белый.

Отметим, что фанаты сборной Украины устроили яркий перфоманс во время игры. Наши болельщики создали для своей команды полное ощущение домашних трибун, а после поединка игроки и их поклонники отблагодарили друг друга овациями.

Напомним, сборная Украины проиграла России в полуфинале Евро-2022 по футзалу (2:3), не забив пенальти за 72 секунды до финальной сирены. 6 февраля "желто-синие" сыграют с Испанией в матче за "бронзу".

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщикам сборной Украины по футзалу попытались запретить кричалку про президента Путина на полуфинале Евро-2022 с Россией.