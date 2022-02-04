Украина не реализовала пенальти на последних минутах и проиграла России в полуфинале футзального Евро-2022

Сборная Украины по футзалу, которая считалась аутсайдером полуфинала Евро-2022 с Россией, дала настоящий бой соперникам из РФ. Матч в Амстердаме получился неуступчивым и держал в напряжении до последних секунд, но украинцы не реализовали пенальти и уступили 2:3.

Украины, которая 17 лет не играла в полуфиналах чемпионатов Европы, вышла эмоционально заряженной на этот принципиальный поединок. Что поначалу выливалось в большое количество фолов. Со временем команда Александра Косенко нащупала свою игру, но футзалисты РФ лучше использовали свои моменты.

Начало для украинцев получилось не слишком радостным. Россияне в первых минут пошли вперед, и "сине-желтые" пропустили уже на 76-й секунде встречи. К сожалению, несколько рикошетов дезориентировали нашего вратаря, который не успел отреагировать и парировать мяч. Но гол записали все-таки на пробивавшего по воротам россиянина Соколова.

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К тому же очень быстро украинцы стали набирать командные фолы. После 10 минут первого тайма Серый, чье участие в матче было под вопросом из-за повреждения, грубо прервал атаку соперника и получил желтую карточку и пятый фол для команды. Да скосил россиянина так, что Давыдова, который держался за руку, увели в раздевалку.

Тем временем украинцы продолжали искать пути к воротам соперника. Хороший шанс забить был у Лебедя, но россияне отбились.

Стоит отдать должное болельщикам сборной Украины, которые смогли попасть на трибуны в Амстердаме. Они ни на минуту не оставляли свою команду без поддержки. И не обошлось без песни про Путина. После чего диктор арены на украинском попросил наших фанатов "прекратить песни неспортивного характера".

На 15-й минуте первого тайма Россия повела уже 2:0, хотя счет был явно не по игре. Но тренер сборной Украины выпустил пятого полевого игрока вместо вратаря, наши футзалисты увлеклись атакой, потеряли мяч, и россияне быстро побили по пустым воротам. Но если после этого удара спасла перекладина, но добивавшего Афанасьева уже никто не остановил.

К счастью, серьезно заведенный Евгений Серый с нерабочей левой ноги быстро отквитал один гол.

Украинцы не оставляли попыток сравнять счет в оставшееся до конца первого тайма время, выпускали пятого полевого игрока. Но россияне отбивались. И даже иногда руками. Шикарно за 15 секунд до перерыва пробил Лебедь, но сборную РФ спасла перекладина.

Начало второго тайма прошло на встречных курсах, а на 25-й минуте хорошую комбинацию у чужих ворот разыграли Корсун и Зварыч, но последний выстрелил немного неточно.

У России воротам нашей команды угрожал Абрамов, но либо ему не хватало точности, либо украинцы успевали блокировать его удары. Однако на 31-й минуте то, что не удалось Абрамову, сделал Артем Ниязов, который пробил Ципуна – 3:1. И это был уже очень опасный для нас счет.

Чтобы переломить ход матча, главный тренер сборной Украины снова стал прибегать к тактике пятого полевого игрока. И просто непонятно, как не забил за восемь минут до конца второго тайма Зварыч, находившийся в нескольких метрах от ворот.

Давление украинской команды нарастало под "Червону руту", которую затянули болельщики. Россияне стали стеной у своих ворот. Но даже такая плотная защита не удержала Даниила Абакшина. Украина снова подобралась к сопернику на расстояние одного гола.

За три минуты до конца второго тайма очень опасно стрелял Шотурма, и сам не понял, как не сравнял счет, схватившись за голову.

За 72 секунды до конца второго тайма Корсун заработал для Украины пенальти. Но капитан сборной Украины Шотурма не реализовал свой момент. И счет так и остался 3:2 в пользу россиян, которые теперь сыграют в финале, а "сине-желтые" поспорят за бронзовые награды.

Во втором полуфинале в Нидерландах сегодня сразятся сборные Португалии и Испании. Встреча за третье место и финал запланированы на воскресенье, 6 февраля.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 31 января подопечные Александра Косенко в первом раунде плей-офф сенсационно обыграли Казахстан – 5:3.

А Россия в четвертьфинале со счетом 3:1 обыграла команду Грузии.