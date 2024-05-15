'Мистическая история случилась'. Звезда 'Поймать Кайдаша' Кристина Федорак о новом сезоне сериала, пробах на Мотрю и главной роли в 'Конотопской ведьме'

Актриса Кристина Федорак ("Гуцулка Ксеня", "Поймать Кайдаша", "Перевозчица") известна не только работами в кино. Она играет главную роль в самом громком спектакле "Конотопская ведьма" в столичном театре Франко, билеты на которую разбирают в считанные минуты после появления в продаже.

В интервью OBOZ.UA актриса рассказала, почему некоторое время не считала Киев своим городом, призналась, как именитые артисты принимают молодежь в театр Франко, а также изложила свою версию чрезвычайной популярности "Конотопской ведьмы".

– Кристина, а в чем секрет "Конотопской ведьмы"? Когда вы брались за работу, подозревали, что она станет такой популярной и за билетами будет стоять огромная очередь, а перекупщики будут продавать билеты по безумным ценам?

– Режиссер спектакля Иван Уровский неоднократно говорил, что когда мы сдавали премьеру, не подозревали, какая громкая слава ждет постановку. В чем секрет ее успеха? Одни говорят, что в мистике, которой окутана пьеса, потому что все, что связано с силами природы, украинцы любят и уважают. Название "Конотопская ведьма" – оно уже привлекает внимание.

Но если смотреть проще, мне кажется, что большую роль сыграла реклама. На старте у нашего спектакля не было такой громкой популярности, она стала невероятно модной спустя месяца четыре после запуска. Кто-то из зрителей выложил видео с фрагментами постановки, его подхватили – и разлетелось по TikTok и Instagram. Из коротенького фрагмента произошла такая цепная реакция. И уже о "Конотопской ведьме" знает вся Украина. Когда я приехала недавно домой в Коломыю, племянники мне рассказали, что даже их друзья в школе обсуждают спектакль. Представляете, дети в каких-нибудь небольших городках знают, что есть такая "Конотопская ведьма" в Киеве. Они мне даже пересказывали мизансцены из постановки.

– Кристина, как вам живется сейчас? Вы переживаете расцвет в карьере, в СМИ вас называют любимицей театральных критиков. А еще пишут, что с первой киноленты "Гуцулка Ксеня" в вас влюбились и зрители широких экранов.

– Я спокойно к этому отношусь, потому что это произошло не внезапно. У меня все шло постепенно, естественно, органично. Я хотела стать актрисой с детства. Когда мне было лет восемь, ездила с мамой в Киев к папе, который находился здесь в командировке. Мы ходили в театр Франко, и я родителям говорила, что буду здесь работать. Папа с мамой вот недавно как раз вспоминали об этом.

Все, что у меня есть на сегодняшний день – благодаря мастерам в университете, режиссерам, которые встречаются на моем пути, ролям, которые получала. Не могу сказать, что какая-нибудь конкретная работа стала переломным моментом. Могу только в этом контексте вспомнить свою визитку – спектакль "Буна". Это моя первая большая работа – во всех смыслах этого слова. С ней мы стали узнаваемы, она довольно быстро получила популярность. Этому спектаклю уже более 10 лет, какое-то время у нас был перерыв с ним, а сейчас он снова вернулся на сцену театра Франко. Мне казалось, что за 10 лет уже все желающие пересмотрели "Буну". Но все чаще появляются люди в моем окружении, которые говорят, что еще не видели. Мне от этого очень приятно, потому что это значит, что постановка должна жить.

– На буковинском диалекте "буна" – это "бабушка". Вы очень органично исполняете главную роль – старой и безжалостной сельской бабки. Откуда такая точность у молодой женщины?

– В первую очередь, внешнее наблюдение. Мы создавали этот спектакль в селе, поехали на несколько месяцев в экспедицию. И там я нашла бабушку, которая на 80 процентов соответствовала прототипу Буны. Даже биографические вещи совпадали – просто мистическая история произошла. Я записывала эту бабушку на видео, наблюдала за ней в быту, общалась. Перенимала ее повадки, смех, голос, пластику. К сожалению, на сегодняшний день этой женщины уже нет в живых.

– Вы говорите, что о театре Франко мечтали с детства. Но была у вас работа еще в одном театре – "Золотые ворота", где вы играли спектакли "Папа, ты меня любил?", "Слава героям" и другие. Но в 2018 году вместе с другими молодыми актерами ушли оттуда, что до сих пор обижает его тогдашнего руководителя – режиссера Стаса Жиркова. Сейчас вы общаетесь?

– С тех пор мы не общаемся. Об этом конфликте знают все – Стас Жирков освещал его в соцсетях. Писал о личныхобидах к определенным актерам – я тоже вхожу в этот список. И по сей день мы как-то не проговорили это. Нет возможности и желания с его стороны отпустить ситуацию. Я не знаю, что сейчас происходит в жизни и на душе режиссера, потому что в "черных списках" у него в соцсетях.

Меня никто не переманивал в театр Франко. Режиссер Давид Петросян пригласил в спектакль "Война", и я согласилась. Я не хотела уходить из театра "Золотые ворота" – из тех спектаклей, в которых я играла. Хотела остаться на разовых условиях, так как это делают ряд разных артистов. Тот же Александр Ярема, который работает в театре "Золотые ворота" так много лет, актер Роман Ясиновский. Однако Стас Жирков не захотел вступать в такой диалог ни со мной, ни с Виталием Ажновым, ни с Иваном Шараном, тоже ушедшим. Поэтому мне нужно было выбирать. И не жалею, что сделала такой выбор.

– Какие чувства испытывали идя в театр Франко, где работает большой именитый коллектив?

– С одной стороны, было страшно, а с другой – я пришла не сама. Кажется, 13 актеров тогда взяли после прослушивания. Мы держались вместе, дружим и по сей день. У нас сразу стало много работы, и мы были от этого счастливы. А на счет старшего поколения, у нас прекрасные артисты – заслуженные, народные, и они довольно тепло приняли наш приход – поддерживали, советовали. Не было такого, чтобы какая-то ревность появилась. В конце концов, все понимали, что театру это нужно даже с производственной точки зрения, потому что ставились новые спектакли – должны были появляться молодые актеры. Возможно, старшие актеры не рассчитывали, что мы так крепко закрепимся, так разрастемся в репертуаре, но что поделаешь – так произошло.

– А какие ваши роли в театре нравятся вам больше всего?

– Конечно, мне дороги все мои спектакли, но особенно хочется отметить "Буну", "Безталанную", "Лимеривну" (это первый, к слову, спектакль Ивана Уривского в театре Франко). Ну и "Конотопская ведьма", конечно. В "Тартюфе" у меня тоже классная роль, но это кое-что новое для меня. Имею в творчестве много характерных, драматических героинь. А Эльмира в "Тартюфе" – немного другая. Но этот спектакль мы только недавно выпустили, поэтому он для нас пока еще, если честно, немножко стрессовый. Мы еще не разыгрались так, чтобы кайфовать на сцене по полной. Я думаю, что еще буду искать новые грани своей героини.

– Вы сыграли одну из ролей в сериале "Поймать Кайдаша", который уже стал народным. Как вспоминаете свою героиню Светку?

– Мне недавно задали вопрос знакомые: "По какой роли в кино тебя узнают?" Ну, конечно, "Поймать Кайдаша", потому что, как вы правильно сказали, этот телефильм уже стал народным. Его очень многие посмотрели. И большинству он невероятно полюбился. Ибо он о нас, живой, органичный, достаточно правдив.

Кстати, с самого начала я пробовалась на Мотрю. Даже не знала, что есть такой персонаж Светка, потому что, когда присылают материал для проб, часто приходит не весь сценарий, а синопсис какой-то сцены со словами героини, на которую претендуешь. Но, знаете ли, я счастлива, что так сложилось. Потому что так, как Тоня Хижняк сделала эту роль, пожалуй, никто не смог бы. А как она ей подходит! Мне ни на секунду не жалко, что не была утверждена на Мотрю.

Когда почитала сцены со своей Светкой, она мне показалась интересной, там было что играть, привнести свое. Так и вышло. В сценарии моя роль планировалась достаточно маленькой, но так как на площадке была крутая атмосфера – и режиссер, и шоуранер поддерживали наши идеи, моя роль расширилась – вписали в сцены, в которых не планировалось мое присутствие. Героиня получилась очень увлекательная, со своей драматической историей.

На площадке у нас сложилась одна из самых лучших команд, которые только видела на съемках. Все очень сдружились. Не могу сказать, что и сейчас самые лучшие друзья, собираемся вместе, ходим друг к другу в гости – нет, такого нет. Но если видимся, то это всенда очень теплые встречи. Иногда ходим друг к другу на премьеры, поздравляем с днем рождения в соцсетях. И еще нас объединяют теплые воспоминания о наших съемках, не помню такого, чтобы встретила кого-нибудь из "Поймать Кайдаша" и мы не поговорили о сериале.

– Поклонники, пожалуй, часто спрашивают вас о продолжении кино.

– Они, наверное, так замучились спрашивать, что молчат об этом. В принципе и шоуранер Наталья Ворожбит, и актеры Тарас Цымбалюк, Тоня Хижняк и Григорий Бакланов в интервью обозначали неоднократно, что продолжение не планируется.

– А вам бы хотелось, чтобы сериал имел еще один сезон?

– Конечно, мы бы хотели, но решили вот так. Возможно, со временем что-то изменится. Потому что мы закончили рассказывать о своих героях на 2014 году, когда началась война. А учитывая нынешние реалии, может получиться еще одна развернутая история.

– В новом сериале "Перевозчица", посвященном первым неделям российского вторжения в Украину, снялись многие актеры из сериала "Поймать Кайдаша". Вы в картине играете героиню, которая попадает в любовный треугольник, одна из сцен с вашим участием – откровенная. Вы легко соглашаетесь на такие съемки?

– Все зависит от материала, от кадра, от партнера. И от того, действительно ли в этом нуждается сценарий. Потому что порой, будем откровенны, раздевают, чтобы просто раздеть. А иногда это необходимо, вот к такому отношусь с пониманием. У меня не так много откровенных сцен на сегодняшний день. Если брать "Перевозчицу", то считаю, что мне повезло, потому что снималась в этом эпизоде с Иваном Шараном, а он – мой лучший друг. Нас ставят в пару с первого курса университета, в очень многих спектаклях работаем вместе. И потому, когда мы играли в "Перевозчице" любовников, мне было максимально комфортно.

И еще один подобный опыт будет у меня в картине "Малевич", надеюсь, что этот фильм выйдет на экраны еще в этом году. Малевича играет Виталий Ажнов, а я – его жену Софию. И между нами тоже будет эротическая сцена. Но ведь опять-таки мне было комфортно, потому что Виталий Ажнов – мой прекрасный друг, коллега, партнер на театральной сцене. Мы с ним могли договориться, как удобно ему, и как мне (смеется). А таких историй, чтобы меня ставили в неудобное положение, что-то требовали, слава Богу, не было.

– Готовясь к интервью практически ничего не нашла в интернете о вашей личной жизни.

– Честно говоря, никто меня никогда об этом не спрашивал. Как-то все о работе, о театре (смеется). Что я могу сказать о себе? Мое сердце занято и я счастлива.

– Вы замужем?

– Я почти замужем, скажу так. У нас с моим парнем уже назначена свадьба. Это будет камерная история. Церемония состоится в кругу самых близких друзей и семьи.

– Вы родом из Ивано-Франковской области, когда договаривались с вами на интервью, попросили перенести разговор, потому что находились в Коломые у родителей. Часто ли удается выбраться?

– К сожалению, не так часто, как этого хотелось бы: где-то дважды в год. Мне важно побыть дома со своими родными на Рождество и Пасху. Признаюсь, не всегда удается, потому что имею представления на это время, а просить поменяться не удобно. Хотя можно, конечно, и пойдут навстречу. Вот на этот раз так и поступила. Мне очень нужно было убежать (смеется). И получилась возможность поехать домой.

– В одном из интервью вы сказали, что Киев – хороший город, но это не ваш ритм.

– Ну, видите, все меняется – и время, и жизнь. Я сказала это, когда была помоложе. Приехала же из маленького городка, поэтому поначалу не чувствовала, что это мой город. Больше привыкла к спокойному, размеренному ритму. Когда можешь никуда не торопиться, а я вообще не люблю опаздывать и тех, кто опаздывает. Ужасно такое раздражает и нервничает. Но прожив в Киеве уже больше десятка лет, все больше и больше открываю для себя этот город и себя в нем. Сейчас приезжая к родителям, за три-четыре дня успеваю все – приобрести родных, прогуляться на природе за городом, пойти в горы. Если бы мне нужно было месяц быть дома, думаю, что я бы бежала в Киев (смеется). Я бы убегала, потому что хотелось бы какого-нибудь более интенсивного движения, к которому уже привыкла. Там, действительно, другой темп.

Также читайте на OBOZ.UA интервью со сказочником Сашей Лирником – о лжи из телевизора, скандальном номере "Квартала 95" и действенности российской пропаганды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!