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"Мистическая история случилась". Звезда "Поймать Кайдаша" Кристина Федорак о новом сезоне сериала, пробах на Мотрю и главной роли в "Конотопской ведьме"

Оксана Гейдор
Люди
10 минут
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'Мистическая история случилась'. Звезда 'Поймать Кайдаша' Кристина Федорак о новом сезоне сериала, пробах на Мотрю и главной роли в 'Конотопской ведьме'

Актриса Кристина Федорак ("Гуцулка Ксеня", "Поймать Кайдаша", "Перевозчица") известна не только работами в кино. Она играет главную роль в самом громком спектакле "Конотопская ведьма" в столичном театре Франко, билеты на которую разбирают в считанные минуты после появления в продаже.

В интервью OBOZ.UA актриса рассказала, почему некоторое время не считала Киев своим городом, призналась, как именитые артисты принимают молодежь в театр Франко, а также изложила свою версию чрезвычайной популярности "Конотопской ведьмы".

"Мистическая история случилась". Звезда "Поймать Кайдаша" Кристина Федорак о новом сезоне сериала, пробах на Мотрю и главной роли в "Конотопской ведьме"

– Кристина, а в чем секрет "Конотопской ведьмы"? Когда вы брались за работу, подозревали, что она станет такой популярной и за билетами будет стоять огромная очередь, а перекупщики будут продавать билеты по безумным ценам?

– Режиссер спектакля Иван Уровский неоднократно говорил, что когда мы сдавали премьеру, не подозревали, какая громкая слава ждет постановку. В чем секрет ее успеха? Одни говорят, что в мистике, которой окутана пьеса, потому что все, что связано с силами природы, украинцы любят и уважают. Название "Конотопская ведьма" – оно уже привлекает внимание.

Но если смотреть проще, мне кажется, что большую роль сыграла реклама. На старте у нашего спектакля не было такой громкой популярности, она стала невероятно модной спустя месяца четыре после запуска. Кто-то из зрителей выложил видео с фрагментами постановки, его подхватили – и разлетелось по TikTok и Instagram. Из коротенького фрагмента произошла такая цепная реакция. И уже о "Конотопской ведьме" знает вся Украина. Когда я приехала недавно домой в Коломыю, племянники мне рассказали, что даже их друзья в школе обсуждают спектакль. Представляете, дети в каких-нибудь небольших городках знают, что есть такая "Конотопская ведьма" в Киеве. Они мне даже пересказывали мизансцены из постановки.

"Мистическая история случилась". Звезда "Поймать Кайдаша" Кристина Федорак о новом сезоне сериала, пробах на Мотрю и главной роли в "Конотопской ведьме"

– Кристина, как вам живется сейчас? Вы переживаете расцвет в карьере, в СМИ вас называют любимицей театральных критиков. А еще пишут, что с первой киноленты "Гуцулка Ксеня" в вас влюбились и зрители широких экранов.

– Я спокойно к этому отношусь, потому что это произошло не внезапно. У меня все шло постепенно, естественно, органично. Я хотела стать актрисой с детства. Когда мне было лет восемь, ездила с мамой в Киев к папе, который находился здесь в командировке. Мы ходили в театр Франко, и я родителям говорила, что буду здесь работать. Папа с мамой вот недавно как раз вспоминали об этом.

Все, что у меня есть на сегодняшний день – благодаря мастерам в университете, режиссерам, которые встречаются на моем пути, ролям, которые получала. Не могу сказать, что какая-нибудь конкретная работа стала переломным моментом. Могу только в этом контексте вспомнить свою визитку – спектакль "Буна". Это моя первая большая работа – во всех смыслах этого слова. С ней мы стали узнаваемы, она довольно быстро получила популярность. Этому спектаклю уже более 10 лет, какое-то время у нас был перерыв с ним, а сейчас он снова вернулся на сцену театра Франко. Мне казалось, что за 10 лет уже все желающие пересмотрели "Буну". Но все чаще появляются люди в моем окружении, которые говорят, что еще не видели. Мне от этого очень приятно, потому что это значит, что постановка должна жить.

"Мистическая история случилась". Звезда "Поймать Кайдаша" Кристина Федорак о новом сезоне сериала, пробах на Мотрю и главной роли в "Конотопской ведьме"

– На буковинском диалекте "буна" – это "бабушка". Вы очень органично исполняете главную роль – старой и безжалостной сельской бабки. Откуда такая точность у молодой женщины?

– В первую очередь, внешнее наблюдение. Мы создавали этот спектакль в селе, поехали на несколько месяцев в экспедицию. И там я нашла бабушку, которая на 80 процентов соответствовала прототипу Буны. Даже биографические вещи совпадали – просто мистическая история произошла. Я записывала эту бабушку на видео, наблюдала за ней в быту, общалась. Перенимала ее повадки, смех, голос, пластику. К сожалению, на сегодняшний день этой женщины уже нет в живых.

"Мистическая история случилась". Звезда "Поймать Кайдаша" Кристина Федорак о новом сезоне сериала, пробах на Мотрю и главной роли в "Конотопской ведьме"

– Вы говорите, что о театре Франко мечтали с детства. Но была у вас работа еще в одном театре – "Золотые ворота", где вы играли спектакли "Папа, ты меня любил?", "Слава героям" и другие. Но в 2018 году вместе с другими молодыми актерами ушли оттуда, что до сих пор обижает его тогдашнего руководителя – режиссера Стаса Жиркова. Сейчас вы общаетесь?

– С тех пор мы не общаемся. Об этом конфликте знают все – Стас Жирков освещал его в соцсетях. Писал о личныхобидах к определенным актерам – я тоже вхожу в этот список. И по сей день мы как-то не проговорили это. Нет возможности и желания с его стороны отпустить ситуацию. Я не знаю, что сейчас происходит в жизни и на душе режиссера, потому что в "черных списках" у него в соцсетях.

Меня никто не переманивал в театр Франко. Режиссер Давид Петросян пригласил в спектакль "Война", и я согласилась. Я не хотела уходить из театра "Золотые ворота" – из тех спектаклей, в которых я играла. Хотела остаться на разовых условиях, так как это делают ряд разных артистов. Тот же Александр Ярема, который работает в театре "Золотые ворота" так много лет, актер Роман Ясиновский. Однако Стас Жирков не захотел вступать в такой диалог ни со мной, ни с Виталием Ажновым, ни с Иваном Шараном, тоже ушедшим. Поэтому мне нужно было выбирать. И не жалею, что сделала такой выбор.

"Мистическая история случилась". Звезда "Поймать Кайдаша" Кристина Федорак о новом сезоне сериала, пробах на Мотрю и главной роли в "Конотопской ведьме"

– Какие чувства испытывали идя в театр Франко, где работает большой именитый коллектив?

– С одной стороны, было страшно, а с другой – я пришла не сама. Кажется, 13 актеров тогда взяли после прослушивания. Мы держались вместе, дружим и по сей день. У нас сразу стало много работы, и мы были от этого счастливы. А на счет старшего поколения, у нас прекрасные артисты – заслуженные, народные, и они довольно тепло приняли наш приход – поддерживали, советовали. Не было такого, чтобы какая-то ревность появилась. В конце концов, все понимали, что театру это нужно даже с производственной точки зрения, потому что ставились новые спектакли – должны были появляться молодые актеры. Возможно, старшие актеры не рассчитывали, что мы так крепко закрепимся, так разрастемся в репертуаре, но что поделаешь – так произошло.

"Мистическая история случилась". Звезда "Поймать Кайдаша" Кристина Федорак о новом сезоне сериала, пробах на Мотрю и главной роли в "Конотопской ведьме"

– А какие ваши роли в театре нравятся вам больше всего?

– Конечно, мне дороги все мои спектакли, но особенно хочется отметить "Буну", "Безталанную", "Лимеривну" (это первый, к слову, спектакль Ивана Уривского в театре Франко). Ну и "Конотопская ведьма", конечно. В "Тартюфе" у меня тоже классная роль, но это кое-что новое для меня. Имею в творчестве много характерных, драматических героинь. А Эльмира в "Тартюфе" – немного другая. Но этот спектакль мы только недавно выпустили, поэтому он для нас пока еще, если честно, немножко стрессовый. Мы еще не разыгрались так, чтобы кайфовать на сцене по полной. Я думаю, что еще буду искать новые грани своей героини.

"Мистическая история случилась". Звезда "Поймать Кайдаша" Кристина Федорак о новом сезоне сериала, пробах на Мотрю и главной роли в "Конотопской ведьме"

– Вы сыграли одну из ролей в сериале "Поймать Кайдаша", который уже стал народным. Как вспоминаете свою героиню Светку?

– Мне недавно задали вопрос знакомые: "По какой роли в кино тебя узнают?" Ну, конечно, "Поймать Кайдаша", потому что, как вы правильно сказали, этот телефильм уже стал народным. Его очень многие посмотрели. И большинству он невероятно полюбился. Ибо он о нас, живой, органичный, достаточно правдив.

Кстати, с самого начала я пробовалась на Мотрю. Даже не знала, что есть такой персонаж Светка, потому что, когда присылают материал для проб, часто приходит не весь сценарий, а синопсис какой-то сцены со словами героини, на которую претендуешь. Но, знаете ли, я счастлива, что так сложилось. Потому что так, как Тоня Хижняк сделала эту роль, пожалуй, никто не смог бы. А как она ей подходит! Мне ни на секунду не жалко, что не была утверждена на Мотрю.

"Мистическая история случилась". Звезда "Поймать Кайдаша" Кристина Федорак о новом сезоне сериала, пробах на Мотрю и главной роли в "Конотопской ведьме"

Когда почитала сцены со своей Светкой, она мне показалась интересной, там было что играть, привнести свое. Так и вышло. В сценарии моя роль планировалась достаточно маленькой, но так как на площадке была крутая атмосфера – и режиссер, и шоуранер поддерживали наши идеи, моя роль расширилась – вписали в сцены, в которых не планировалось мое присутствие. Героиня получилась очень увлекательная, со своей драматической историей.

На площадке у нас сложилась одна из самых лучших команд, которые только видела на съемках. Все очень сдружились. Не могу сказать, что и сейчас самые лучшие друзья, собираемся вместе, ходим друг к другу в гости – нет, такого нет. Но если видимся, то это всенда очень теплые встречи. Иногда ходим друг к другу на премьеры, поздравляем с днем рождения в соцсетях. И еще нас объединяют теплые воспоминания о наших съемках, не помню такого, чтобы встретила кого-нибудь из "Поймать Кайдаша" и мы не поговорили о сериале.

"Мистическая история случилась". Звезда "Поймать Кайдаша" Кристина Федорак о новом сезоне сериала, пробах на Мотрю и главной роли в "Конотопской ведьме"

– Поклонники, пожалуй, часто спрашивают вас о продолжении кино.

– Они, наверное, так замучились спрашивать, что молчат об этом. В принципе и шоуранер Наталья Ворожбит, и актеры Тарас Цымбалюк, Тоня Хижняк и Григорий Бакланов в интервью обозначали неоднократно, что продолжение не планируется.

"Мистическая история случилась". Звезда "Поймать Кайдаша" Кристина Федорак о новом сезоне сериала, пробах на Мотрю и главной роли в "Конотопской ведьме"

– А вам бы хотелось, чтобы сериал имел еще один сезон?

– Конечно, мы бы хотели, но решили вот так. Возможно, со временем что-то изменится. Потому что мы закончили рассказывать о своих героях на 2014 году, когда началась война. А учитывая нынешние реалии, может получиться еще одна развернутая история.

"Мистическая история случилась". Звезда "Поймать Кайдаша" Кристина Федорак о новом сезоне сериала, пробах на Мотрю и главной роли в "Конотопской ведьме"

– В новом сериале "Перевозчица", посвященном первым неделям российского вторжения в Украину, снялись многие актеры из сериала "Поймать Кайдаша". Вы в картине играете героиню, которая попадает в любовный треугольник, одна из сцен с вашим участием – откровенная. Вы легко соглашаетесь на такие съемки?

– Все зависит от материала, от кадра, от партнера. И от того, действительно ли в этом нуждается сценарий. Потому что порой, будем откровенны, раздевают, чтобы просто раздеть. А иногда это необходимо, вот к такому отношусь с пониманием. У меня не так много откровенных сцен на сегодняшний день. Если брать "Перевозчицу", то считаю, что мне повезло, потому что снималась в этом эпизоде с Иваном Шараном, а он – мой лучший друг. Нас ставят в пару с первого курса университета, в очень многих спектаклях работаем вместе. И потому, когда мы играли в "Перевозчице" любовников, мне было максимально комфортно.

"Мистическая история случилась". Звезда "Поймать Кайдаша" Кристина Федорак о новом сезоне сериала, пробах на Мотрю и главной роли в "Конотопской ведьме"

И еще один подобный опыт будет у меня в картине "Малевич", надеюсь, что этот фильм выйдет на экраны еще в этом году. Малевича играет Виталий Ажнов, а я – его жену Софию. И между нами тоже будет эротическая сцена. Но ведь опять-таки мне было комфортно, потому что Виталий Ажнов – мой прекрасный друг, коллега, партнер на театральной сцене. Мы с ним могли договориться, как удобно ему, и как мне (смеется). А таких историй, чтобы меня ставили в неудобное положение, что-то требовали, слава Богу, не было.

"Мистическая история случилась". Звезда "Поймать Кайдаша" Кристина Федорак о новом сезоне сериала, пробах на Мотрю и главной роли в "Конотопской ведьме"

– Готовясь к интервью практически ничего не нашла в интернете о вашей личной жизни.

– Честно говоря, никто меня никогда об этом не спрашивал. Как-то все о работе, о театре (смеется). Что я могу сказать о себе? Мое сердце занято и я счастлива.

"Мистическая история случилась". Звезда "Поймать Кайдаша" Кристина Федорак о новом сезоне сериала, пробах на Мотрю и главной роли в "Конотопской ведьме"

– Вы замужем?

– Я почти замужем, скажу так. У нас с моим парнем уже назначена свадьба. Это будет камерная история. Церемония состоится в кругу самых близких друзей и семьи.

– Вы родом из Ивано-Франковской области, когда договаривались с вами на интервью, попросили перенести разговор, потому что находились в Коломые у родителей. Часто ли удается выбраться?

– К сожалению, не так часто, как этого хотелось бы: где-то дважды в год. Мне важно побыть дома со своими родными на Рождество и Пасху. Признаюсь, не всегда удается, потому что имею представления на это время, а просить поменяться не удобно. Хотя можно, конечно, и пойдут навстречу. Вот на этот раз так и поступила. Мне очень нужно было убежать (смеется). И получилась возможность поехать домой.

"Мистическая история случилась". Звезда "Поймать Кайдаша" Кристина Федорак о новом сезоне сериала, пробах на Мотрю и главной роли в "Конотопской ведьме"

– В одном из интервью вы сказали, что Киев – хороший город, но это не ваш ритм.

– Ну, видите, все меняется – и время, и жизнь. Я сказала это, когда была помоложе. Приехала же из маленького городка, поэтому поначалу не чувствовала, что это мой город. Больше привыкла к спокойному, размеренному ритму. Когда можешь никуда не торопиться, а я вообще не люблю опаздывать и тех, кто опаздывает. Ужасно такое раздражает и нервничает. Но прожив в Киеве уже больше десятка лет, все больше и больше открываю для себя этот город и себя в нем. Сейчас приезжая к родителям, за три-четыре дня успеваю все – приобрести родных, прогуляться на природе за городом, пойти в горы. Если бы мне нужно было месяц быть дома, думаю, что я бы бежала в Киев (смеется). Я бы убегала, потому что хотелось бы какого-нибудь более интенсивного движения, к которому уже привыкла. Там, действительно, другой темп.

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