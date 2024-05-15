Премьер-министр Словакии Фицо был ранен в результате стрельбы. Фото и видео

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо 15 мая было совершено покушение. Он получил огнестрельное ранение в Гандлове.

В настоящее время чиновник госпитализирован, а предполагаемого стрелка задержали. Об этом сообщают словацкие СМИ.

Согласно сообщению издания Denníka N, выстрелы прозвучали перед Домом культуры, где проходило заседание правительства, когда премьер вышел к людям. Репортер этого издания не видел, как это произошло, но слышал несколько выстрелов.

"Потом он увидел, как охранники подняли премьер-министра с земли, погрузили в машину и увезли. По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, Фицо подошел к приветствующим его людям, после чего раздалось несколько выстрелов. Затем Фицо упал на землю", – говорится в сообщении.

СМИ сообщают, что Роберт Фицо был ранен в грудь и живот. Его эвакуировали на вертолете в больницу в Братиславе.

По данным словацкого издания Pluskа, состояние политика тяжелое.

"Снаружи стояла толпа людей, и один из них начал стрелять. Его тут же усмирили и задержали, премьер-министра увезли охранники. По нашей информации, стрелок целился в самого премьер-министра", — рассказал еще один очевидец, журналист HN.

Denníkа N добавляет, что предполагаемого нападающего обезвредили и задержали полицейские. Полиция оцепила территорию, дом культуры эвакуировали. О безопасности других членов правительства позаботилась охрана.

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