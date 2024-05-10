В Калужской области РФ прогремели взрывы: сообщают о прилете по НПЗ. Фото и видео

В российском городе Калуга (Калужская область страны-агрессора) в ночь на пятницу, 10 мая, прогремели взрывы. Местные жители пожаловались, что слышали взрывы, после которых начался пожар.

По предварительным данным, регион атаковали БПЛА, которые поразили нефтеперерабатывающий завод "Первый завод". Об этом писали пропагандистские каналы в Telegram.

Местные жители в чатах писали, что на месте начался сильный пожар. Его видно и на опубликованных в сети кадрах. На место прилета прибыли пожарные.

Официальной информации от властей российского региона пока нет.

Напомним, что это уже второй прилет по "Первому заводу" в Калужской области России. Первый был 15 марта 2024 года. По данным источников OBOZ.UA, тогда НПЗ атаковали дроны Главного управления разведки.

"Первый завод", как заявляется на сайте предприятия, "является действующим крупнейшим нефтехимическим предприятием Калужской области".

"Основной вид деятельности предприятия – переработка товарной нефти и газоконденсата и их последующей реализации на внутреннем и внешнем рынках", – позиционирует себя предприятие.

Особенно гордятся там комплексом по переработке углеводородного сырья АВБТ-101 с объемом переработки 1,2 млн тонн в год.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском селе Юровка в Краснодарском крае страны-агрессора, в ночь на четверг, 9 мая, прогремели взрывы. Как утверждают очевидцы, БПЛА атаковали нефтебазу.