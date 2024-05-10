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Николай Хвылевый, Klavdia Petrivnа и молодой Путин. Как в Киеве прошла премьера фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман"

Оксана Гейдор
Кино
6 минут
204
Николай Хвылевый, Klavdia Petrivnа и молодой Путин. Как в Киеве прошла премьера фильма 'Дом 'Слово'. Бесконечный роман'

В Киеве состоялась премьера одного из самых ожидаемых украинских фильмов "Дом "Слово". Бесконечный роман". Историческая драма рассказывает о легендарных украинских писателях 1930-х годов – времени Расстрелянного Возрождения.

Сценарий картины написан по реальным событиям. OBOZ.UA побывал на презентации картины и расскажет, как непросто она шла к зрителю, и почему именно сейчас фильм, который передает события столетней давности, получил невероятную актуальность.

Николай Хвылевый, Klavdia Petrivnа и молодой Путин. Как в Киеве прошла премьера фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман"

В центре экранной истории – триумф и трагедия литераторов, которых мы знаем по страницам школьных и университетских учебников – Николая Хвылевого (Вячеслав Довженко), Владимира Сосюры (Андрей Май), Павла Тычины (Константин Темляк), Михаила Семенко (Геннадий Попенко), Леся Курбаса (Станислав Сукненко), Марка Йогансена (Андрей Исаенко) и других.

Николай Хвылевый, Klavdia Petrivnа и молодой Путин. Как в Киеве прошла премьера фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман"

По сценарию (и так было на самом деле) в 1927 году в Харькове по приказу Сталина был построен дом с очень комфортными квартирами, куда приглашают жить лучших украинских литераторов, художников и режиссеров. Пятиэтажное здание выглядит настоящим чудом. Каждая квартира состоит из трех-четырех комнат, где имеется печное отопление, горячая вода и телефон. Для детей жильцов в доме работает детский сад и ресторан, где готовят по заказу. А на крыше даже установили солярий.

Причина такой щедрости – не поклонение перед талантом художников, а хитрый расчет: жителям особого дома создают исключительные условия, чтобы снизить уровень их свободомыслия и заставить воспевать в своих произведениях СССР и Сталина. Большинство представителей украинской интеллигенции на это не согласны.

Николай Хвылевый, Klavdia Petrivnа и молодой Путин. Как в Киеве прошла премьера фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман"

Неожиданно в доме "Слово" появляется новый житель Владимир Акимов (первая полнометражная роль актера Дмитрия Олейника). Никто ничего не знает об этом мужчине. Будто начинающий писатель, работает корректором – вот и все, что известно. К слову, на презентации картины журналисты предположили, что Олейник черпал воодушевление, работая над образом своего героя, с молодого Путина – такая же серая мышь с редкими волосами и блуждающим взглядом. Однако Олейник не подтвердил эти догадки.

Николай Хвылевый, Klavdia Petrivnа и молодой Путин. Как в Киеве прошла премьера фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман"

Акимов (к слову, вымышленный персонаж – в жизни такого героя не было) очень мечтает стать своим в компании ведущих писателей. Однако чтобы поселиться рядом с ними – нужен незаурядный литературный талант, которого у него нет. Но есть другие "способности" – подслушивать, докладывать об услышанном агентам НКВД, манипулировать, подкупать, завидовать, уничтожать. С тех пор жизнь в доме "Слово" трагически меняется, превращаясь для его жителей в ад.

Съемки художественной драмы "Дом "Слово". Бесконечный роман" проходили до полномасштабной войны – в 2021 году. Зрителям картина открывается только сейчас – с 9 мая фильм в широком прокате.

Николай Хвылевый, Klavdia Petrivnа и молодой Путин. Как в Киеве прошла премьера фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман"

"До этого момента мы шли много лет, – говорит режиссер картины Тарас Томенко. – Это долгий и непростой путь возвращения писателей Расстрелянного Возрождения из небытия. Со сценаристкой Любовью Якимчук мы задумались этот фильм еще десять лет назад. Погрузились в поиск материалов, исследуя архивы КГБ: доносы, прослушивание, письма. Но писали сценарий фактически в стол – президентом страны тогда был Виктор Янукович. Ни один из продюсеров не хотел браться за эту тему. Никому не был нужен ни Хвылевой, ни Сосюра, ни Тычина. Ибо полным ходом в Украине снимались российские фильмы и сериалы. Большинство актеров и режиссеров "шуровали" по тем съемочным площадкам. Вот такова была реальность".

Николай Хвылевый, Klavdia Petrivnа и молодой Путин. Как в Киеве прошла премьера фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман"

"Мы решили ее изменить, но на это ушло много времени, – продолжает режиссер. – Сначала мы сделали документальную ленту "Дом "Слово", параллельно продолжая работу по сценарию игровой картины. И вот она полностью готова вниманию украинцев. У нас невероятные актеры, прекрасные декорации, создавая которые мы старались максимально точно передать историческую атмосферу почти столетней давности. Мы изучили все бытовые вкусы писателей: кто какие сигареты курил, кто что любил есть, во что одеваться".

Николай Хвылевый, Klavdia Petrivnа и молодой Путин. Как в Киеве прошла премьера фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман"

"Очень хотелось раскрыть дух того времени – уникального периода невероятного расцвета украинской культуры, – продолжает Тарас Томенко. – Фильм чрезвычайно актуален именно сейчас – в судьбоносное для Украины время. Мы все сейчас жители того дома. Он отражает нам непростые моменты 100 лет назад, чтобы мы могли увидеть себя нынешних – в кровавой мясорубке российской орды".

Николай Хвылевый, Klavdia Petrivnа и молодой Путин. Как в Киеве прошла премьера фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман"

"Я, честно говоря, завидую зрителям, которые увидят эту картину впервые, – говорит сценарист фильма Любовь Якимчук. – Помню свои ощущения после просмотра ленты: была восхищена. Наш фильм действительно выходит невероятно вовремя. Ибо есть огромный запрос общества на культурный продукт, посвященный Расстрелянному Возрождению. Сейчас стихотворения поэтов 20-30-х годов становятся частью даже украинской поп-культуры. Например, песня "Барабан", исполняемая Артемом Пивоваром и Klavdia Petrivnа, написана на стихотворение Гео Шкурупия (поэта, который тоже жил в доме "Слова" и стал жертвой сталинских репрессий, как и большинство его жителей). Еще несколько лет назад трудно было представить, что появится поп-певица Klavdia Petrivnа, которая назовет себя именем героини произведения Николая Хвылевого".

Николай Хвылевый, Klavdia Petrivnа и молодой Путин. Как в Киеве прошла премьера фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман"

"Украинские бренды создают линейку одежды, посвященную театру Леся Курбаса "Березиль", – продолжает сценаристка. – Группа "МУР" выпустила альбом-мюзикл о писателях из харьковского дома "Слово". Это все совершенно нереальные вещи, о такой популярности мы могли только мечтать. Уверена, что наша лента "Дом "Слово". Бесконечный роман" оставит у всех очень светлый вкус, в чем-то даже победный. Также надеюсь, что зрители, вернувшись домой из кинотеатра, захотят открыть книгу и перечитать кого-нибудь из этих поэтов, о которых идет речь в картине".

Николай Хвылевый, Klavdia Petrivnа и молодой Путин. Как в Киеве прошла премьера фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман"

Авторы понимали, какая огромная ответственность ложится на их плечи, потому что зритель чуть ли не впервые увидит легендарных писателей на экране. По словам режиссера, было важно показать их живыми людьми: со всеми слабостями и страстями. Это был своего рода вызов еще и потому, что до сих пор сохранилось очень мало фотографий литераторов (Хвілевого, например, мы знаем всего по четырем фотографиям).

Николай Хвылевый, Klavdia Petrivnа и молодой Путин. Как в Киеве прошла премьера фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман"

Фильм – черно-белый, в нем только один цветной кадр. И это сделано намеренно. Как признается режиссер, из-за этого чувствовалось давление со стороны продюсеров, считавших, что кино выйдет недостаточно зрительским: "Говорили, что мы не сможем продать картину. Я ответил: "Ну что ж – не продавайте. Но мы будем это делать". Сначала картины цвет очень светлый, а дальше – темнеет. "В изобразительном ряду тоже заложена своя драматургия, – объясняет режиссер. – Так мы стремились передать атмосферу, которая сужается и сжимается вокруг художников. Настолько, что в конце уже практически не остается воздуха – нечем дышать".

Николай Хвылевый, Klavdia Petrivnа и молодой Путин. Как в Киеве прошла премьера фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман"

Фильм уже был представлен на международных фестивалях FilmFestival Cottbus (Германия), Galway Film Fleadh (Ireland), The I Will Tell International Film Festival (USA) и т.д. Мировая премьера фильма прошла на 37-м Варшавском кинофестивале в 2021 году в рамках международной конкурсной программы.

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