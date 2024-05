Николай Хвылевый, Klavdia Petrivnа и молодой Путин. Как в Киеве прошла премьера фильма 'Дом 'Слово'. Бесконечный роман'

В Киеве состоялась премьера одного из самых ожидаемых украинских фильмов "Дом "Слово". Бесконечный роман". Историческая драма рассказывает о легендарных украинских писателях 1930-х годов – времени Расстрелянного Возрождения.

Сценарий картины написан по реальным событиям. OBOZ.UA побывал на презентации картины и расскажет, как непросто она шла к зрителю, и почему именно сейчас фильм, который передает события столетней давности, получил невероятную актуальность.

В центре экранной истории – триумф и трагедия литераторов, которых мы знаем по страницам школьных и университетских учебников – Николая Хвылевого (Вячеслав Довженко), Владимира Сосюры (Андрей Май), Павла Тычины (Константин Темляк), Михаила Семенко (Геннадий Попенко), Леся Курбаса (Станислав Сукненко), Марка Йогансена (Андрей Исаенко) и других.

По сценарию (и так было на самом деле) в 1927 году в Харькове по приказу Сталина был построен дом с очень комфортными квартирами, куда приглашают жить лучших украинских литераторов, художников и режиссеров. Пятиэтажное здание выглядит настоящим чудом. Каждая квартира состоит из трех-четырех комнат, где имеется печное отопление, горячая вода и телефон. Для детей жильцов в доме работает детский сад и ресторан, где готовят по заказу. А на крыше даже установили солярий.

Причина такой щедрости – не поклонение перед талантом художников, а хитрый расчет: жителям особого дома создают исключительные условия, чтобы снизить уровень их свободомыслия и заставить воспевать в своих произведениях СССР и Сталина. Большинство представителей украинской интеллигенции на это не согласны.

Неожиданно в доме "Слово" появляется новый житель Владимир Акимов (первая полнометражная роль актера Дмитрия Олейника). Никто ничего не знает об этом мужчине. Будто начинающий писатель, работает корректором – вот и все, что известно. К слову, на презентации картины журналисты предположили, что Олейник черпал воодушевление, работая над образом своего героя, с молодого Путина – такая же серая мышь с редкими волосами и блуждающим взглядом. Однако Олейник не подтвердил эти догадки.

Акимов (к слову, вымышленный персонаж – в жизни такого героя не было) очень мечтает стать своим в компании ведущих писателей. Однако чтобы поселиться рядом с ними – нужен незаурядный литературный талант, которого у него нет. Но есть другие "способности" – подслушивать, докладывать об услышанном агентам НКВД, манипулировать, подкупать, завидовать, уничтожать. С тех пор жизнь в доме "Слово" трагически меняется, превращаясь для его жителей в ад.

Съемки художественной драмы "Дом "Слово". Бесконечный роман" проходили до полномасштабной войны – в 2021 году. Зрителям картина открывается только сейчас – с 9 мая фильм в широком прокате.

"До этого момента мы шли много лет, – говорит режиссер картины Тарас Томенко. – Это долгий и непростой путь возвращения писателей Расстрелянного Возрождения из небытия. Со сценаристкой Любовью Якимчук мы задумались этот фильм еще десять лет назад. Погрузились в поиск материалов, исследуя архивы КГБ: доносы, прослушивание, письма. Но писали сценарий фактически в стол – президентом страны тогда был Виктор Янукович. Ни один из продюсеров не хотел браться за эту тему. Никому не был нужен ни Хвылевой, ни Сосюра, ни Тычина. Ибо полным ходом в Украине снимались российские фильмы и сериалы. Большинство актеров и режиссеров "шуровали" по тем съемочным площадкам. Вот такова была реальность".

"Мы решили ее изменить, но на это ушло много времени, – продолжает режиссер. – Сначала мы сделали документальную ленту "Дом "Слово", параллельно продолжая работу по сценарию игровой картины. И вот она полностью готова вниманию украинцев. У нас невероятные актеры, прекрасные декорации, создавая которые мы старались максимально точно передать историческую атмосферу почти столетней давности. Мы изучили все бытовые вкусы писателей: кто какие сигареты курил, кто что любил есть, во что одеваться".

"Очень хотелось раскрыть дух того времени – уникального периода невероятного расцвета украинской культуры, – продолжает Тарас Томенко. – Фильм чрезвычайно актуален именно сейчас – в судьбоносное для Украины время. Мы все сейчас жители того дома. Он отражает нам непростые моменты 100 лет назад, чтобы мы могли увидеть себя нынешних – в кровавой мясорубке российской орды".

"Я, честно говоря, завидую зрителям, которые увидят эту картину впервые, – говорит сценарист фильма Любовь Якимчук. – Помню свои ощущения после просмотра ленты: была восхищена. Наш фильм действительно выходит невероятно вовремя. Ибо есть огромный запрос общества на культурный продукт, посвященный Расстрелянному Возрождению. Сейчас стихотворения поэтов 20-30-х годов становятся частью даже украинской поп-культуры. Например, песня "Барабан", исполняемая Артемом Пивоваром и Klavdia Petrivnа, написана на стихотворение Гео Шкурупия (поэта, который тоже жил в доме "Слова" и стал жертвой сталинских репрессий, как и большинство его жителей). Еще несколько лет назад трудно было представить, что появится поп-певица Klavdia Petrivnа, которая назовет себя именем героини произведения Николая Хвылевого".

"Украинские бренды создают линейку одежды, посвященную театру Леся Курбаса "Березиль", – продолжает сценаристка. – Группа "МУР" выпустила альбом-мюзикл о писателях из харьковского дома "Слово". Это все совершенно нереальные вещи, о такой популярности мы могли только мечтать. Уверена, что наша лента "Дом "Слово". Бесконечный роман" оставит у всех очень светлый вкус, в чем-то даже победный. Также надеюсь, что зрители, вернувшись домой из кинотеатра, захотят открыть книгу и перечитать кого-нибудь из этих поэтов, о которых идет речь в картине".

Авторы понимали, какая огромная ответственность ложится на их плечи, потому что зритель чуть ли не впервые увидит легендарных писателей на экране. По словам режиссера, было важно показать их живыми людьми: со всеми слабостями и страстями. Это был своего рода вызов еще и потому, что до сих пор сохранилось очень мало фотографий литераторов (Хвілевого, например, мы знаем всего по четырем фотографиям).

Фильм – черно-белый, в нем только один цветной кадр. И это сделано намеренно. Как признается режиссер, из-за этого чувствовалось давление со стороны продюсеров, считавших, что кино выйдет недостаточно зрительским: "Говорили, что мы не сможем продать картину. Я ответил: "Ну что ж – не продавайте. Но мы будем это делать". Сначала картины цвет очень светлый, а дальше – темнеет. "В изобразительном ряду тоже заложена своя драматургия, – объясняет режиссер. – Так мы стремились передать атмосферу, которая сужается и сжимается вокруг художников. Настолько, что в конце уже практически не остается воздуха – нечем дышать".

Фильм уже был представлен на международных фестивалях FilmFestival Cottbus (Германия), Galway Film Fleadh (Ireland), The I Will Tell International Film Festival (USA) и т.д. Мировая премьера фильма прошла на 37-м Варшавском кинофестивале в 2021 году в рамках международной конкурсной программы.

