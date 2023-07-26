Украина передумала бойкотировать турниры с участием россиян. Минспорта выпустило новый приказ

Министерство молодежи и спорта Украины изменило формулировку приказа, запрещающего украинским атлетам выступать на международных соревнованиях, где есть представители России и Беларуси. Теперь наши соотечественником запрещено участвовать только в соревнованиях, где есть спортсмены из РФ и РБ "под своим национальным флагом", говорится в тексте нового приказа.

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Также не будет украинцев там, где представители стран-агрессоров "используют свою национальную символику или действиями или заявлениями, выражают принадлежность к России или Беларуси".

Это означает, что Украина больше не бойкотирует те соревнования, где спортсмены из России и Беларуси соревнуются в нейтральном статусе.

Напомним, что это уже второе изменение приказа о бойкоте. Так 18 июня в новой редакции указа слово "запретить" было изменено на "не командировать" сборные на турниры, где присутствуют спортсмены из РФ и РБ.

Ранее Минспорта Украины сообщило, что с начала полномасштабного вторжения России погибло уже 300 украинских спортсменов, которые сменили спортивную форму на пиксель, взяли оружие и ушли защищать Родину от оккупантов.

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