Прошли два года и семьдесят пять дней войны. За прошедшие сутки линия фронта поменялась незначительно. Россияне продолжали закрепляться на ранее захваченной территории западнее Очеретино. Главные действия россиян состояли в очередном массированном налете на украинские города и объекты инфраструктуры.

Минувшей ночью, по информации украинских военных, в результате российского налета ранены мирные жители, разрушены и повреждены многоэтажные дома и другие объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

Российские войска атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Россия атаковала три теплоэлектростанции, серьезно повреждено оборудование.

Всего российские войска атаковали семь регионов Украины. Под удар попали объекты энергетики, около 30 жилых домов, общественный транспорт, автомобили, а также здание пожарно-спасательной части в Запорожье. В Кировоградской области пострадал ребенок.

В Киевской области нет попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры. Однако в результате падения обломков ракет и БПЛА ранены два мирных жителя. Они пострадали в результате возгорания объекта гражданской инфраструктуры.

Кроме этого, в области повреждена линия электросетей, в одном селе частично отсутствует электричество. Из-за падения обломков разрушен частный дом, повреждены 14 частных домов и один автомобиль.

Российские войска атаковали Украину 55 ракетами и 21 "Шахедами". Они применили: одну ракету "Кинжал", две баллистические ракеты, выпущенные из комплекса "Искандер-М", четыре крылатые ракеты "Калибр", одну крылатую ракету, выпущенную из комплекса "Искандер-К", две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69, а также 45 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Силы ПВО Украины уничтожили 59 воздушных целей: 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555, четыре крылатые ракеты "Калибр", две ракеты Х-59/Х-69, а также 20 БПЛА. Следовательно свои цели поразили 16 российских ракет и 1 БПЛА. Такие вот результаты…

Эффективность работы украинской ПВО составила 77,6%. Неплохо, конечно, но бывало и лучше. Видимо российские ракетчики худо-бедно научились как-то преодолевать украинские средства ПВО. А вот с "Шахедами" украинцы справляются прекрасно.

А еще пару дней назад ГУР отчитался о потоплении российского скоростного военного катера в районе бухты Узкая, что в Крыму. Катер был потоплен с надводным беспилотником Магура V5.

Вот собственно и все, что случилось за последнее время. Никакого Часова Яра к Дню Победы россияне не взяли и поэтому Путин будет его отмечать без подарков и в гордом одиночестве (остальной мир отмечал День Победы сегодня).

Слава Украине!🇺🇦

В секторе Газа ничего нового не произошло: ЦАХАЛ наращивает атаки на Рафах и полностью отрезал его от Египта. Пишут, что Израиль предпринял усилия по размещению сотен тысяч палестинских беженцев из Рафаха во временных лагерях. Будем надеяться, что на время военной операции их обеспечат водой и пищей. Эксперты говорят, что через пару недель с ХАМАСом будет покончено. Такие дела…