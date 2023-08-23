Харлан рассказала, что с ней делали россияне в отместку за скандал на чемпионате мира

Прославленная украинская саблистка Ольга Харлан призналась, что после скандала на чемпионате мира по фехтованию, когда она отказалась пожимать руку спортсменке из РФ Анне Смирновой, ей стали поступать огромное количество угроз от россиян. По словам Харлан, она едва не лишилась своих аккаунтов в социальных сетях.

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"Мне начали пытаться взломать все: Telegram, Instagram, мой номер. Мой кум был со мной, он айтишник. Я говорю: "Делай что-то с этим, потому что я не могу эту защиту поставить двухэтапную". Мне просто на телефон начали приходить какие-то коды подтверждения. Они взяли где-то мой номер телефона, мою почту и начали разносить ее. Я увидела первый звонок, там "+79". Я знаю, что это русня, и я такая: "Что за хрень?" Вижу, какой-то пацан. Не буду брать", – заявила Харлан в интервью Марии Ефросининой.

Ольга рассказала, что позже россияне начали звонить и ей пришлось закрыть доступ для всех, кто у меня не в контактах.

"Но потом начались сообщения. Такое. Я считаю, что это неотъемлемая часть происходящего. Но я спокойно, их сразу в блок. А потом они начали фотографии присылать, которые я не открывала, но видела суть. Я думаю, что это были погибшие. Наши или не наши, я не знаю", – подытожила Харлан.

Как сообщал OBOZREVATEL, Харлан победила россиянку Смирнову в 1/32 чемпионата мира 2023 года в Милане.

Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, которая устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку.

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Анна Смирнова написала на Ольгу. В результате FIE дисквалифицировала Харлан с ЧМ-2023, но на следующий день приостановила свое решение.

Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

После громкой огласки в мировых СМИ, на скандал отреагировал и МОК, приняв сенсационное решение по украинке.

Позже появилось видеодоказательство, что Харлан была дисквалифицирована после давления со стороны России на организаторов турнира

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