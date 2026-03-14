РФ ударила ракетами по Броварам: есть погибше и раненые. Фото

В ночь на 14 марта Россия устроила массированную комбинированную атаку на Киевщину. По Броварам враг ударил ракетами: известно о двух погибших и четырех пострадавших.

Видео дня

Все пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

Что известно

О первых последствиях ракетной атаки РФ по Броварам Сапожко сообщил в 04:43.

"В результате ракетной атаки есть пострадавшие в Броварах. По состоянию на сейчас известно о четырех раненых и, к сожалению, одном погибшем. Все подробности позже", – написал он, призвав жителей города и области не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.

В 06:27 Сапожко сообщил о двух погибших

"Сейчас имеем следующую уточненную и подтвержденную информацию о пострадавших в результате вражеской атаки – двое погибших, четыре человека получили повреждения. Люди продолжают обращаться в больницы, поэтому точная информация о количестве раненых будет предоставлена позже", – написал городской голова Броваров.

Начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник также сообщил о двух погибших в Броварском районе.

"Повреждены здание общежития, производства и складские помещения", – добавил чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью РФ атаковала Киев и пригород баллистикой. В пристоличной области под вражескими ударами находились по меньшей мере четыре района, включая Броварской.

Так, в Обуховском районе повреждено техническое помещение многоэтажного дома, возле дома загорелись автомобили.

В Бучанском районе в результате атаки возник пожар частного дома.

В Вышгородском районе вспыхнули складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом. Известно об одном погибшем и одном пострадавшем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!