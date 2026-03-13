Отмена нефтяных санкций до 11.04.2026 года, де-юре, узаконивает то, что и так работало де-факто.

1. Після відміни санкцій щодо Індії стало зрозумілим, що ці самі санкції просто непотрібні. В ситуації, коли 90% російської нафти продається в Китай та Індію, а санкції проти Китаю не працюють, санкції перетворилися на комічну формальність. США, на жаль, розписалися у власній безсилості.

2. Експерти берлінського центру Карнегі порахували, що зростання ціни на нафту на 10$ дають російському бюджету плюс, приблизно, 1,6 млрд $. Зараз ціна зросла на плюс-мінус 40$. Тому по місяцю це може принести додаткові 6 млрд $. Виходячи з того, що війна в затоці не закінчиться завтра, а відтак і ціна на нафту не буде падати ще відносно довгий проміжок часу ми можемо з упевненістю говорити, що російський бюджет буде точно отримувати додаткові кошти ще відносно довгий проміжок часу. Точні цифри спрогнозувати поки практично неможливо. Але, за самого оптимістичного для нас сценарію, протягом трьох місяців Росія додатково заробить, як мінімуму 10-15 млрд $. І повторюся, це самий оптимістичний для нас сценарій.

3. Чи багато це? Дефіцит російського бюджету за січень-лютий складає приблизно 44 млрд $. Тут, звичайно, не можна лінійно підходити, бо Росія завжди має можливість запустити станок, але в цілому, виключно нафтовими доходами можна зробити лише одну єдину річ: помʼякшити стрес для макрофінансової системи і надати посильну допомогу тим галузям, які вже стоять в черзі за субсидіями (будівництво, вугільна, машинобудівна галузі та ряд критичних інфраструктурних проектів). Якщо російська влада піде цим шляхом - це не вирішить структурні проблеми російської економіки, але точно знизить соціальну напругу в ряді регіонів. Простіше кажучи, системна криза, яка визрівала на 2027 рік, схоже відкладається.

4. Окремо хочу наголосити, навіть якби нічого цього б не було - ВПК все одно б отримало своє фінансування.

5. Окремо хочу звернути увагу на геополітичну гру росіян щодо Європи. Кремль резонно вважає, що затягування війни в Перській затоці призведе не лише до росту цін на енергоносії, але й до дефіциту цих самих енергоносіїв. І тому Москва розпочала інформаційну кампанію про те, що Україна планує знищити турецький та голубий потоки з однієї сторони, а з іншої просувається наратив, що Європа не виживе без російського газу. І тут ми можемо отримати спільну позицію РФ та США щодо Північного потоку, яка, схоже, активно обговорюється.

6. Війна в Ірані привідкриває перед росіянами вікно можливостей для гри в Європі лише в одному випадку: якщо ця сама війна триватиме довго (три місяці і більше).

7. Для нас вся ця ситуація може стати критичною, якщо США та Європа почнуть домовлятися за нашою спиною. І виключати це не варто.