Харлан после скандала на ЧМ рассказала о подлости международной федерации, которая 'убивает всех' ради россиян

Руководители Международной федерации фехтования (FIE) и организаторы чемпионата мира-2023 пошли против процедуры, изменив решение судьи боя между Ольгой Харлан и россиянкой Анной Смирновой. Рефери не показывал украинке красной карточки за отказ пожать руку сопернице, однако чиновники FIE приняли единоличное решение дисквалифицировать нашу соотечественницу.

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Об этом сама Харлан рассказала в интервью итальянскому изданию Pianeta Scherma. Олимпийская чемпионка Игр в Пекине-2008 отметила, что уже готовилась к новому поединку после победы над Смирновой, когда ей сообщили о так называемой черной карточке (дисквалификация с турнира – ред.).

"Единственное, чего я не хотела делать, это пожимать ей руку, и я знала, что у меня есть такой шанс. Я предложила ей отдать честь клинком, но она не захотела, и судья вместе с кем-то из дирекции турнира велел мне уйти. Я уже разогрелась к следующему матчу и была на оружейном контроле в переговорной, когда ко мне подошел кто-то и сказал: "Нам нужно с тобой поговорить". Там были директор турнира и судья, и они мне сказали: "Тебе дадут черную карточку". Это не было решением рефери, этого не произошло во время боя. Судья был очень расстроен. Это очень жестоко и по отношению к нему, это очень жестоко по отношению ко всем. Система, эта федерация, убивает всех, даже судей", – заявила Ольга.

Напомним, Харнал отказалась приветствовать Смирнову после победы в 1/32 финала ЧМ-2023 после чего россиянка устроила настоящий цирк, отказавшись покидать дорожку. Она подала протест на результат дуэли, который был отклонен. При этом представительница РФ не соответствует критериям нейтрального спортсмена, открыто поддерживая ВС РФ.

Федерация фехтования Украины (ФФУ) заступилась за Харлан и готовится подать апелляцию на ее дисквалификацию. Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира. Также она рассказала, что не примет участие в командном турнире.

В свою очередь министр спорта России Олег Матицын заявил, что Харлан перешла все грани, отказавшись приветствовать соперницу из страны-агрессорки. А президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в проявлении "чуткости и деликатности" к украинке.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат и олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк озвучил информацию, что изначально между Харлан и Международной федерацией фехтования (FIE) было соглашение, которое подразумевало отказ жать руку россиянке. Позже главный тренер сборной Украины по фехтованию Наталья Конрад рассказала, что на самом деле случилось с Харлан.

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