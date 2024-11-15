'Мы будем очень упорно работать': Трамп заявил, что война в Украине должна прекратиться

Избранный президентом США Дональд Трамп сделал новое заявление о войне в Украине. Он подчеркнул, что ее "надо прекратить" как можно скорее.

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Республиканец утверждает, что его администрация будет работать настойчиво для поиска решений. Эти слова процитировало издание CNN.

Так, в четверг на западе во Флориде Трамп заверил, что администрация Белого дома под его руководством сосредоточится на войне России против Украины и поиске путей ее завершения.

"Мы будем очень упорно работать в отношении России и Украины. Это должно прекратиться. Россия и Украина должны остановиться", – сказал он.

Трамп не подчеркнул, что следует остановить именно российскую агрессию и террор Кремля против украинского народа. Но отметил то, что гибнут люди.

"Независимо от того, это солдаты или люди, которые сидят в городах, мы будем работать", – добавил он.

В среду, 13 ноября, Дональд Трамп встретился в Белом доме с действующим лидером страны Джо Байденом. Демократ подчеркнул республиканцу важность поддержки Украины для национальной безопасности США.

Номинированный на должность советника президента по нацбезопасности конгрессмен-республиканец от штата Флорида Майк Уолц заявил, что Трамп после вступления в должность планирует увидеть за столом переговоров российского диктатора Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Так он будет пытаться завершить войну в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, военные аналитики отметили, что Кремль стремится диктовать условия любых потенциальных мирных переговоров с Украиной перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Манера, в которой он пытается установить свои условия для переговоров, ясно показывает, что цели России остаются неизменными и по-прежнему равносильны полной капитуляции Киева.

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