"Бронза" Романчука и избиение в боксе! Что происходит на Олимпиаде 29 июля: все подробности

В четверг 29 июля, Олимпиада в Токио продолжилась шестым днем соревнований, в рамках которого спортсмены разыгрывают 17 комплектов медалей. Ранее представители Украины завоевали три "бронзы".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям ознакомиться с хроникой, чтобы проследить за всеми главными событиями нового дня Игр.

Украинские гребцы Игорь Хмара и Станислав Ковалев заняли третье место в финале "Б" в мужской двойке в легком весе с результатом 6:16,92. В основной финал они не попали, поэтому не претендовали на медали

Бронзовая призерка ОИ в Токио Елена Костевич заняла шестое место в первом упражнении по стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров. Решающий этап квалификации пройдет 30 июля в 03:00 ночи по киевскому времени, а финал – в этот же день в 08:00 утра.

Видео дня

Пловец Михаил Романчук принес Украине четвертую бронзовую медаль, финишировав третьим в заплыве на 800 метров вольным стилем. Позже появилось видео церемонии награждения нашего спортсмена.

Украинский фаворит олимпийского турнира по боксу Александр Хижняк избил японского соперника Юито Мориваки, одержав разгромную победу на судейских записках со счетом 5:0. В четвертьфинале, который пройдет 1 августа, он встретится с представителем Доминиканской республики Седено Мартинесом Еури.

Его коллега Цотне Рогава , который представляет нашу страну в тяжелом весе, в первом раунде уступил британцу Фрейзеру Кларку со счетом 1:4 .

Украинская дзюдоистка Анастасия Турчин вышла в 1/8 финала благодаря победе над спортсменкой из Эквадора Ванессой Чалой (иппон). Там она уступила сопернице из Нидерландов Гюше Стейнхейс приемом ваза-ари.

Напомним, что ранее бронзовые медали завоевали украинцы Дарья Белодед (дзюдо), Игорь Рейзлин (шпага) и дуэт Елены Костевич и Олега Омельчука (стрельба из пневматического пистолета с 10 метров в миксте).

Как сообщал OBOZREVATEL, главным событием пятого дня Олимпийских игр для нашей страны стал исторический выход Элины Свитолиной в полуфинал теннисного турнира.