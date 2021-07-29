"Бронза" Романчука и избиение в боксе! Что происходит на Олимпиаде 29 июля: все подробности

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Другие виды спорта
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Романчук взял 'бронзу', а Хижняк избил японского боксера

В четверг 29 июля, Олимпиада в Токио продолжилась шестым днем соревнований, в рамках которого спортсмены разыгрывают 17 комплектов медалей. Ранее представители Украины завоевали три "бронзы".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям ознакомиться с хроникой, чтобы проследить за всеми главными событиями нового дня Игр.

  • Украинские гребцы Игорь Хмара и Станислав Ковалев заняли третье место в финале "Б" в мужской двойке в легком весе с результатом 6:16,92. В основной финал они не попали, поэтому не претендовали на медали

  • Бронзовая призерка ОИ в Токио Елена Костевич заняла шестое место в первом упражнении по стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров. Решающий этап квалификации пройдет 30 июля в 03:00 ночи по киевскому времени, а финал – в этот же день в 08:00 утра.

Видео дня
Елена Костевич заняла 6-е место в первом упражнении
Михаил Романчук финишировал третьим в заплыве

  • Украинский фаворит олимпийского турнира по боксу Александр Хижняк избил японского соперника Юито Мориваки, одержав разгромную победу на судейских записках со счетом 5:0. В четвертьфинале, который пройдет 1 августа, он встретится с представителем Доминиканской республики Седено Мартинесом Еури.

Александр Хижняк разгромил соперника

  • Его коллега Цотне Рогава, который представляет нашу страну в тяжелом весе, в первом раунде уступил британцу Фрейзеру Кларку со счетом 1:4.

  • Украинская дзюдоистка Анастасия Турчин вышла в 1/8 финала благодаря победе над спортсменкой из Эквадора Ванессой Чалой (иппон). Там она уступила сопернице из Нидерландов Гюше Стейнхейс приемом ваза-ари.

Напомним, что ранее бронзовые медали завоевали украинцы Дарья Белодед (дзюдо), Игорь Рейзлин (шпага) и дуэт Елены Костевич и Олега Омельчука (стрельба из пневматического пистолета с 10 метров в миксте).

Как сообщал OBOZREVATEL, главным событием пятого дня Олимпийских игр для нашей страны стал исторический выход Элины Свитолиной в полуфинал теннисного турнира.

Олимпиада-2020Анастасия ТурчинЕлена КостевичМихаил РоманчукАлександр Хижняк