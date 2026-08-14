Если посмотреть на предыдущие выборы в России, примерно за 30 дней до них всегда начинают происходить одни и те же вещи.

Видео дня

Во-первых, выплаты избирателям. Деньги, льготы, единовременные выплаты, повышение пенсий или зарплат. Государство демонстрирует: мы о вас заботимся.

Второе. Показательная борьба с коррупцией. Обязательно находят какого-нибудь крупного коррупционера, которого нужно посадить. Обществу показывают, что власть борется с врагами внутри страны.

Третье. Грандиозное технологическое шоу. Что-то грандиозное, призванное продемонстрировать: Россия – самая крутая в технологическом плане, у неё есть оружие, которого больше ни у кого нет, и вообще она всех удивила.

И четвертое. Ура-патриотический хайп. Мы что-то захватили, где-то победили, кому-то показали силу. Нужна картинка победы.

Остается вопрос: что именно придумает Россия в течение ближайших 30 дней?

Главные истории дня

Поездка Путина на Камчатку уже не создаст нужного эффекта. Даже поездка в Крым как символ "Крым наш" сегодня выглядит совсем иначе, чем несколько лет назад. Картинка изменилась.

Но потребность в победе никуда не исчезла.

Поэтому я бы не стал раздувать ажиотаж вокруг каждого заявления американцев о необходимости проявлять осторожность. Здесь важнее понимать саму логику.

Путину перед выборами нужна какая-то победа. Реальной победы, которую можно показать обществу, нет. Следовательно, ее нужно создать.

Это может быть Донбасс. Может быть удар по какой-то базе. Может быть захват какого-то судна. Может быть какая-то специально организованная провокация, которую потом российская пропаганда преподнесет как великую военную победу.

Может быть вообще что-то, чего сейчас невозможно предвидеть. И именно это беспокоит больше всего.

Мы имеем дело с режимом, которому перед выборами нужна картинка победы. А когда реальной победы нет, остается возможность ее инсценировать.

Поэтому я с тихим удовлетворением все же смотрю на ту картинку, которую сегодня создаёт украинская армия своими дальнобойными ударами. Она очень сильно затрудняет Путину рисование собственных картинок победы.

Но это не значит, что он ничего не попытается сделать. Наоборот. То, что ему нужна победа, никуда не делось. И это вовсе не исключает того, что в эти последние дни перед выборами они что-то планируют и что-то будут делать.

Что именно они придумают в своей больной голове, никто не знает. Но в ближайшие 30 дней точно стоит следить не только за тем, что делает Россия, но и за тем, какую картинку она пытается создать для собственного избирателя.