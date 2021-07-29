Свитолина не смогла выйти в финал Олимпиады-2020 и сыграет за 'бронзу'

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла пробиться в финал Олимпийских игр в Токио. Наша соотечественница проиграла представительнице Чехии Маркете Вондрушовой – 3:6, 1:6.

Уже со старта поединка стало понятно, что он получится очень непростым для украинки. Она сразу же проиграла свою подачу. Впрочем, Элина тут же сравняла счет, совершив обратный брейк-поинт.

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Однако затем Свитолина снова дала возможность сопернице взять очко на ее подаче. Чешка очень много действовала укороченными ударами, раз за разом дергая первую ракетку Украины. К тому же, у Элины совершенно не пошла первая подача.

Проиграв первый сет 3:6 украинка расклеилась в начале второй партии, уступив в трех геймах подряд, что и не дало украинке совершить камбэк.

Теперь в субботу, 31 июля, Элина в поединке за "бронзу" сразится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Отметим, что Свитолина стала первой украинкой, которой удалась выйти в полуфинал Олимпийских игр в одиночном разряде.

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