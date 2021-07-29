Украинский фаворит Олимпиады в боксе не оставил шансов сопернику в первом бою. Видео

Украинский фаворит боксерского турнира на Олимпиаде в Токио Александр Хижняк разгромной победой над японцем Юито Мориваки стартовал на соревнованиях. Все судьи отдали предпочтение нашему соотечественнику, что привело к его триумфу со счетом 5:0.

Хижняк постоянно действовал агрессивно, работая по лицу и корпусу соперника. Это сильно изматывало местного спортсмена, который раз за разом пытался войти в клинч, чтобы хоть как-то защититься от атак украинца.

Ни в одном из раундов судьи не наградили Мориваки оценкой 10. Напротив, двое рефери поставили ему восьмерки.

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В воскресенье, 1 августа, Хижняк, который выступает в весовой категории до 75 кг, проведет четвертьфинальный поединок против представителя Доминиканской республики Седено Мартинеса Еури.

Отметим, что коэффициент на победу нашего соотечественника на боксерском турнире Олимпиады в Токио перед первым поединком составлял 1,57.

Как сообщал OBOZREVATEL, его главным конкурентом является предатель Украины Глеб Бакши, который является уроженцем Симферополя. После аннексии Крыма он получил гражданство России.

В начале июня они встречались на олимпийском квалификационном турнире в Париже. Бой закончился уверенной победой Хижняка.