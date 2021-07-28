Украинские теннисистки борются за полуфинал! Что происходит на Олимпиаде 28 июля: все подробности

В среду, 28 июля, XXXII летние Олимпийские игры продолжились пятым днем соревнований. Спортсмены ведут борьбу за 23 комплекта медалей.

OBOZREVATEL предлагает вам следить за главными событиями в разных дисциплинах, которые происходят на турнирах в Токио.

Украинец Алексей Гунбин потерпел минимальное поражение в 1/32 соревнований по стрельбе из лука. Он уступил представителю Индии Тарундипу Раи со счетом 4:6.

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В 05:00 утра по киевскому времени на корт вышли наши теннисистки, которые ведут борьбу за выход в полуфинал Олимпиады в столице Японии. Сестрам Надежде и Людмиле Киченок противостоят спортсменки из сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Елена Веснина и Вероника Кудерметова. На момент публикации новости наши соотечественницы проигрывают со счетом 0:1 по сетам.

В индивидуальном разряде первая ракетка Украины Элина Свитолина также может попасть в четверку сильнейших, если одолеет итальянку Камилу Джорджи. Сейчас она выигрывает в первой партии со счетом 5:2.

Напомним, что в первые два дня ОИ-2020 представители Украины завоевали две бронзовых медали. Сначала награду взяла дзюдоистка Дарья Белодед, а затем победу в утешительном финале одержал шпажист Игорь Рейзлин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июля главными героями дня стали Елена Костевич и Олег Омельчук, которые взяли третью медаль для нашей страны на Играх в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.