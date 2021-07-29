Четвертая медаль Украины: видео церемонии награждения на Олимпиаде в Токио

Украинский пловец Михаил Романчук получил бронзовую медаль по итогам заплыва на 800 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио. Кроме него в церемонии награждения приняли участие победитель соревнований американец Роберт Финке и серебряный призер итальянец Грегорио Пальтриньери.

Отметим, что из-за коронавирусных ограничений спортсмены самостоятельно берут медали и одевают их себе на шею. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на торжественный момент и эмоции нашего соотечественника, который принес Украине четвертую "бронзу" на ОИ в столице Японии.

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Напомним, что в первый день Игр третье место на турнире по дзюдо заняла Дарья Белодед. После этого она разрыдалась, а затем объяснила свою реакцию тем, что была нацелена на "золото".

После этого "бронзу" Украине принесли шпажист Игорь Рейзлин и дуэт Елены Костевич и Олега Омельчука, которые выиграли утешительный финал в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.

Как сообщал OBOZREVATEL, Романчук был близок к тому, что вырваться вперед в концовке заплыва, но его неожиданно обогнал американец Финке, появившийся из-за спины.