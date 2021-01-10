"Интер" собирается купить футболиста сборной Украины: спортивные итоги 9 января

Украинца Малиновского пытается купить миланский "Интер", а баскетболист сборной Украины женился и показал фотографии супруги.

Кроме того, опубликованы фото теннисистки, которые она продавала на Onlyfans ради карьеры

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 9 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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