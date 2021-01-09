Тренер - о футболисте сборной Украины: публично поставил его на место. Ситуация выходила из под контроля

Главный тренер бельгийского "Мехелена" Вутер Вранкен рассказал, что публичный "разбор полетов" с Марьяном Шведом, арендованным в августе прошлого года у "Селтика", пошел на пользу футболисту сборной Украины.

23-летний полузащитник не смог закрепиться в стартовом составе новой команды, вызвав недовольство у Вранкена своим уровнем игры.

После одного из матчей, Вранкен в присутствии всей команды отсчитал украинца, заявив, что "ему до конца жизни лучше играть в бильярд".

В интервью бельгийскому изданию Nieuwsblad, Вранкен признался, что это стало поворотным моментом для Шведа.

"Я при всех поставил его на место, потому что ситуация выходила из-под контроля. Но это заставило его изменить менталитет. Во время тренировок он стал более жестко относиться к себе, и несколько раз успешно выходил на замену", - заявил наставник.

По словам Вранкена, это принесло результаты, особенно в матче с "Мускроном", где Швед забил решающий гол.

"Хорошая замена, которой так не хватало в этом сезоне. У нас есть ребята, которые успешно выходят на замену. Я ожидаю это и от Шведа", - подытожил Вранкен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Марьяна были проблемы в "Селтике". Этот факт не скрывал главный тренер команды Нил Леннон.