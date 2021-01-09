Кот стал единственным зрителем на турнире WTA, вылезая на корт помяукать. Курьезное видео

Курьезный момент произошел на престижном теннисном турнире серии WTA в Абу-Даби, который из-за коронавирусных ограничений проходил без зрителей.

Едва ли не единственным болельщиком стал кот, который посещал матчи в течение нескольких дней. При этом животное не ограничивалось трибунами, периодически спускаясь к кортам.

Особое внимание усатый болельщик уделил встрече Екатерины Александровой с Зариной Дияс.

В субботу из-за кота украинке Элине Свитолиной и россиянке Вере Звонаревой пришлось переигрывать брейк-пойнт в самом начале матча.

С игры Гарбинье Мугурусы и Александры Саснович черно-белый хищник вообще отказался уходить.

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина на турнире в Абу-Даби в двух сетах уверенно переиграла россиянку Веру Звонареву.