Олимпийская чемпионка из России подожгла квартиру церковной свечой. Видео

Олимпийская чемпионка Пекина по художественной гимнастике Дарья Шкурихина пострадала от пожара. У 30-летней двукратной чемпионки мира частично сгорела квартира в Нижнем Новгороде.

По сообщению Telegram-канала Mash девушка в спальне накануне Рождества зажгла церковную свечу, которая и стала причиной происшествия.

Поставив свечку, Шкурихина ушла читать на кухню, где увлеклась, и забыла про открытый огонь. В реальность спортсменку вернул лишь дым, идущий по потолку. Когда Дарья зашла в свою комнату, она уже полностью горела. По словам россиянки у нее сгорели деньги и ценные вещи. Осталась нетронутой лишь олимпийская награда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Нижнем Новгороде на бывшего боксера завели дело за избиение сына. Экс-спортсмен бил ребенка, пытаясь привить ему любовь к спорту.