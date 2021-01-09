Украинец Малиновский, выйдя на замену, помог клубу добыть победу в Италии

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский помог своей команде добыть разгромную победу в 16-м туре чемпионата Италии.

Футболист сборной Украины появился на поле на 63-й минуты матче с "Беневенто" и на 86-й минуте отдал результативный пас на Луиса Муриэля, который установил окончательный счет 4:1.

Авторитетный статистический сайт Whooscored.com поставил 27-летнему украинскому хавбеку оценку 7,56. В этой игре Руслан показал 80% точных передач, сделав 31 касание мяча.

Эта победа позволила "Аталанте" набрать 31 очко и выйти на 4-е место. В активе команды из Бергамо 9 побед и три поражения.

Отметим, что для Малиновского эта точная передача стала третьей в сезоне. Также в активе украинца один забитый гол в игре 11-го тура против "Фиорентины".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация, что Малиновский может продолжить карьеру в миланском "Интере".