"Бавария" сенсационно проиграла экс-сопернику "Шахтера", выигрывая 2:0

Мюнхенская "Бавария" прервала свою серию из 20 матчей без поражений, неожиданно уступив "Боруссии" из Менхнегладбаха, с которой в групповом турнире Лиги чемпионов играл донецкий "Шахтер".

Поединок 15-го тура чемпионата Германии по футболу завершился со счетом 3:2, что стало первой осечкой чемпиона Бундеслиги за последние три месяца.

До игры букмекеры принимали ставки на победу "Боруссии" М с коэффициентом 4,9. Успех "Баварии" оценивался показателем 1,6.

Гости усилиями Роберта Левандовски и Леона Горетцка уверенно повели в счете, лидируя к 26-й минуте со счетом 2:0.

После этого забивали лишь хозяева. Дубль оформил Йонас Хофманн, а победный гол на 49-й минуте на счету Флориана Нойхаус.

В турнирной таблице лидирующих мюнхенцев теперь может догнать РБ "Лейпциг", если обыграет "Боруссию" из Дортмунда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роберт Левандовски впервые получил награду лучшему футболисту 2020 года по версии ФИФА.