Футболист сборной России по ошибке выбросил 2 млн рублей

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко рассказал, что футболист сборной России Александр Головин после перехода из ЦСКА в "Монако" в 2018 году по ошибке выбросил около 2 млн рублей — 20 или 30 тысяч евро.

По словам Червиченко, по приезду в княжество, Головину со связью с "Монако" помогал посредник, к которому Александр и обратился за финансовой помощью.

"Саня звонит этому человеку: "Игорь, мне деньги когда-нибудь дадут? А то надо обустраиваться, то, се…" Игорь перезванивает в клуб: "Вы что? Мальчишка приехал, ему жить не на что!" Те поражены: "Мы же ему чек дали!" – цитирует Червиченко СЭ.

Для приехавшего россиянина в новинку оказалось то, что во Франции и Монако все на чеках.

После вопроса о "бумажке", Головин признался, что "да, вроде была какая-то", но он "ее выкинул". Россиянин даже не понял, что цена этой бумажки порядка 20 - 30 тысяч евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад Головин забил гол за "Монако", выйдя через 10 минут на замену.