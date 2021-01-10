"Інтер" збирається купити футболіста збірної України: спортивні підсумки 9 січня

Українця Малиновського намагається купити міланський "Інтер", а баскетболіст збірної України одружився і показав фотографії дружини.

Крім того, опубліковані фото тенісистки, які вона продавала на Onlyfans заради кар'єри

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 9 січня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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