Экс-президент "Спартака" назвал Украину "территорией какого-то бреда"

Бывший владелец московского "Спартака" Андрей Червиченко, вспоминая выступления украинцев Владислава Ващука в 2003 году и Максима Левицкого (2001/2002), оскорбительно отозвался о нашей стране.

Экс-президент российской команды заявил, что Левицкому стоило б держать язык за зубами, "особенно по части всяких гадостей".

"Ощущение, что территория Украины как-то влияет на людей. То Левицкий выступит, то этот полудурачок Ващук. Все время повторяется история: плюнет какой-то хренью, ты ему вернешь историей из его жизни – затыкается на два-три года. Потом опять что-то вспоминает. Видимо, там территория какого-то бреда", – цитирует россиянина СЭ.

Червиченко не смог найти никакого объяснения провальному выступлению Ващука в команде из столицы РФ.

"Еще непонятнее, почему вернулся в Киев и неплохо отыграл еще сезон. Может, здесь дорвался до чего-то? Чего в Киеве не было? Хотя странно. В Киеве тоже друзья были, с которыми мог покуражиться. Не хуже, чем в Москве. Бывают необъяснимые вещи", – подытожил Червиченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее московский "Спартак" показал "переписку" со звездой "Барселоны" Лионелем Месси.