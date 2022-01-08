В Польше впервые прокомментировали "назначение" Шевченко главным тренером сборной

Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша впервые официально отреагировал на информацию, что Андрей Шевченко может стать главным тренером сборной Польши. Слухи о якобы назначении украинца на пост наставника Квадры появились недавно во многих мировых СМИ.

Отвечая на вопрос о новом тренере, Кулеша признался, что PZPN получает много предложений со всего мира.

"Что касается Андрея Шевченко то он, безусловно, интересный тренер, но у него есть контракт, который связывает его с "Дженоа". Кроме того, прошу меня простить, но я не хотел бы комментировать каждое имя, упомянутое в СМИ", – цитирует Кулеша interia.

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Глава PZPN отметил, что не хочет чтобы паспорт той или иной страны преграждал какому-либо тренеру путь к работе в Польской футбольной ассоциации.

"Я больше ориентируюсь на опыт, навыки и видение. Я не хочу принимать такое важное решение в спешке. Потому что, хотя для меня это не первый раз – будучи президентом "Ягеллонии", я много раз оказывался в такой ситуации, когда мне нужно было найти подходящего тренера, – я осознаю, что теперь на мне лежит особая ответственность", – подытожил Кулеша.

Напомним, что неделю назад бывший главный тренер Кадры Паулу Соуза расторг контракт с PZPN. Португальский специалист выплатил 300 тысяч евро компенсации. Новым местом работы Соузы стал "Фламенго".

24 марта у сборной Польши матч плей-офф за выход на чемпионат мира-2022 против России.

В плей-офф ЧМ вышла и сборная Украины. Наши футболисты в полуфинале сразятся с командой Шотландии.

Напомним, что после того, как Шевченко закончил карьеру футболиста в 2012 году, он ушел учиться на тренерских курсах.

По завершению Андрей Николаевич попал в национальную команду Украины, став в 2016 году помощником Михаила Фоменко. В июле того же года, Шевченко стал официально главным тренером сборной Украины, подписав двухлетний контракт.

После чемпионата Европы в этом году Шевченко попрощался с Украиной, решив продолжить тренерскую карьеру в каком-либо из клубов.

Наибольший интерес для специалиста вызвало предложение из Италии , которую он хорошо знает, учитывая его прошлое в Милане (127 голов в период с 1999 по 2006 год).

Как сообщал OBOZREVATEL, за пять лет работы в сборной Украины Андрей Николаевич вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в отборочной группе и дошел до исторического четвертьфинала континентального первенства.

С "сине-желтыми" Шева провел 52 матча. В 25 из них были добыты победы. 14 встреч завершились поражением. Разница забитых и пропущенных мячей составила 71:62.

1 августа Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной закончился.

По информации OBOZREVATEL, он не был продлен из-за финансовой составляющей.

Вместо него на пост тренера был назначен Александр Петраков.

Шевченко созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что не хотел уходить из национальной команды и собирался пролонгировать соглашение.

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал свою версию событий и раскрыл условия контракта, который был предложен Андрею Николаевичу.

7 ноября Шевченко был назначен главным тренером "Дженоа".