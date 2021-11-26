Жеребьевка стыковых матчей отбора ЧМ-2022: онлайн-трансляция
В швейцарском Цюрихе в пятницу, 26 ноября, проходит жеребьевка плей-офф квалификации к чемпионату мира по футболу 2022 года. Своего соперника узнает и национальная сборная Украины.
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию жеребьевку стыковых матче отбора ЧМ-2022. Начало – в 18:00 по киевскому времени.
Плей-офф пройдет по система финала четырех. 12 команд будут разделены на три пути, в которых разыграют три путевки в Катар.
Украинцы, занявшие второе место в своей отборочной группе, попали в число несеянных. Это означает, что первый поединок плей-офф "желто-синие" точно проведут на выезде.
В числе потенциальных соперников команды Александра Петракова Италия, Португалия, Уэльс и Шотландия.
Корзина 1: Италия, Португалия, Россия, Уэльс, Швеция, Шотландия
Корзина 2: Австрия, Польша, Северная Македония, Турция, Украина, Чехия
Полуфиналы состоятся 24 марта, а финалы – 29 марта будущего года.
Как сообщал OBOZREVATEL, в России восхитились сборной Украины в отборочном турнире к чемпионату мира в Катаре.