Жеребьевка стыковых матчей отбора ЧМ-2022: онлайн-трансляция

В швейцарском Цюрихе в пятницу, 26 ноября, проходит жеребьевка плей-офф квалификации к чемпионату мира по футболу 2022 года. Своего соперника узнает и национальная сборная Украины.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию жеребьевку стыковых матче отбора ЧМ-2022. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Плей-офф пройдет по система финала четырех. 12 команд будут разделены на три пути, в которых разыграют три путевки в Катар.

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Украинцы, занявшие второе место в своей отборочной группе, попали в число несеянных. Это означает, что первый поединок плей-офф "желто-синие" точно проведут на выезде.

В числе потенциальных соперников команды Александра Петракова Италия, Португалия, Уэльс и Шотландия.

Корзина 1: Италия, Португалия, Россия, Уэльс, Швеция, Шотландия

Корзина 2: Австрия, Польша, Северная Македония, Турция, Украина, Чехия

Полуфиналы состоятся 24 марта, а финалы – 29 марта будущего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России восхитились сборной Украины в отборочном турнире к чемпионату мира в Катаре.