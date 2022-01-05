В Польше отреагировали на "назначение" Шевченко главным тренером сборной

Пресс-служба Польского футбольного союза (PZPN) отказалась комментировать информацию о якобы назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной Польши. В ответ на запрос ТАСС, в PZPN заявили, что не собираются делать никаких заявлений по поводу слухов в СМИ о новом наставнике главной польской команды.

4 января портал Przeglad Sportowy сообщил, что президент Польского футбольного союза рассматривает кандидатуру Андрея Николаевича в качестве главного тренера польской сборной.

"Когда будет известно о назначении? Это внутреннее решение организации. Комментариев не будет до того времени, пока имя тренера не будет официально объявлено", – цитирует ТАСС сообщение PZPN.

Видео дня

Напомним, что неделю назад бывший главный тренер Кадры Паулу Соуза расторг контракт с PZPN. Португальский специалист выплатил 300 тысяч евро компенсации. Новым местом работы Соузы стал "Фламенго".

24 марта у сборной Польши матч плей-офф за выход на чемпионат мира-2022 против России.

В плей-офф ЧМ вышла и сборная Украины. Наши футболисты в полуфинале сразятся с командой Шотландии.

Напомним, что после того, как Шевченко закончил карьеру футболиста в 2012 году, он ушел учиться на тренерских курсах.

По завершению Андрей Николаевич попал в национальную команду Украины, став в 2016 году помощником Михаила Фоменко. В июле того же года, Шевченко стал официально главным тренером сборной Украины, подписав двухлетний контракт.

После чемпионата Европы в этом году Шевченко попрощался с Украиной, решив продолжить тренерскую карьеру в каком-либо из клубов.

Наибольший интерес для специалиста вызвало предложение из Италии , которую он хорошо знает, учитывая его прошлое в Милане (127 голов в период с 1999 по 2006 год).

Как сообщал OBOZREVATEL, за пять лет работы в сборной Украины Андрей Николаевич вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в отборочной группе и дошел до исторического четвертьфинала континентального первенства.

С "сине-желтыми" Шева провел 52 матча. В 25 из них были добыты победы. 14 встреч завершились поражением. Разница забитых и пропущенных мячей составила 71:62.

1 августа Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной закончился.

По информации OBOZREVATEL, он не был продлен из-за финансовой составляющей.

Вместо него на пост тренера был назначен Александр Петраков.

Шевченко созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что не хотел уходить из национальной команды и собирался пролонгировать соглашение.

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал свою версию событий и раскрыл условия контракта, который был предложен Андрею Николаевичу.

7 ноября Шевченко был назначен главным тренером "Дженоа".