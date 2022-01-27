У Шевченко возникли непреодолимые проблемы и он не будет тренировать сборную Польши, – источник

Известный украинский журналист Игорь Цыганык заявил, что Андрей Шевченко не сможет возглавить сборную Польши и прекратил переговоры с Польским футбольным союзом (PZPN). По информации Цыганыка, причиной стал действующий контракт с "Дженоа", который Андрей Николаевич не смог разорвать.

Напомним, что украинец официально не разорвал договор с генуэзцами, по которому продолжает получать 2,3 млн евро в год.

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По информации СМИ, прежде чем перейти на новую работу, Шева хотел, чтобы итальянцы выплатили ему зарплату за весь период действия соглашения – до лета 2024 года.

А это составляет около 20 миллионов евро для всего тренерского штаба. Тогда как аутсайдер Серии А готов выплатить только половину суммы – 10 млн.

Напомним, что Андрей Шевченко был уволен с поста главного тренера "Дженоа" 15 января. Причиной такого решения стали также неудовлетворительные показатели клуба.

Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября. С того момента его подопечные за 9 игр в национальном первенстве так и не смогли победить. 6 встреч в Серии А завершились поражениями. Три матча были сыграны вничью.

В турнирной таблице "Дженоа" занимает предпоследнее место и отстает на шесть очков от "Венеции", которая находится на спасительной 17-й позиции.

Единственные три очка Андрей Николаевич смог взять в 1/16 финала Кубка Италии, где победил "Салернитану".

Итальянские фанаты бурно отреагировали на такое решение руководство генуэзцев, назвав их поступок по отношению у украинцу позором.

Позже СМИ опубликовали вероятную причину отставки Шевченко.

Напомним, что новость о вероятном назначении Андрея наставником польской сборной уже появлялась в медиа-пространстве 5 января.

Тогда представители PZPN не стали комментировать это, а глава Союза Цезарий Кулеша заявил, что Шевченко является интересным тренером, но у него действующий контракт с "Дженоа".

Отметим, что бывший главный тренер Кадры Пауло Соуза ушел в конце декабря прошлого года в бразильский "Фламенго".

24 марта польская сборная проведет первый матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 против России.

В этот же день сыграет и сборная Украины. Наши футболисты в полуфинале сразятся с командой Шотландии. ​