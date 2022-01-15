СМИ назвали возможные причины отставки Шевченко, указав на российский след

У руководства итальянского клуба "Дженоа" перед тем, как Андреей Шевченко был отправлен в отставку, возникли разногласия с украинцем по вопросу трансферов, сообщает Il Secolo XIX. По информации СМИ за несколько часов до разрыва контракта Шевченко спорил с владельцами "Дженоа" о переходах Алексея Миранчука и Надима Амири.

Украинский специалист хотел, чтобы команда из Генуи как можно скорее оформили 26-летнего футболиста сборной России и 25-летнего игрока сборной Германии. В тоже время генуэзцы не могли выполнить это требование сразу по ряду некоторых причинам.

По мнению итальянской прессы это разногласие могло быть одной из причин увольнение украинского тренера.

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Напомним, что Андрей Шевченко был уволен с поста главного тренера "Дженоа" 15 января. Причиной такого решения стали также неудовлетворительные показатели клуба.

Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября. С того момента его подопечные за 9 игр в национальном первенстве так и не смогли победить. 6 встреч в Серии А завершились поражениями. Три матча были сыграны вничью.

В турнирной таблице "Дженоа" занимает предпоследнее место и отстает на пять очков от "Венеции", которая находится на спасительной 17-й позиции.

Единственные три очка Андрей Николаевич смог взять в 1/16 финала Кубка Италии, где победил "Салернитану".

До Шевченко "Дженоа" тренировал Давиде Баллардини.

Специалист возглавил команду 21 декабря 2020 года. Под его руководством клуб из Генуи в 39 матчах добыл 11 побед и потерпел 14 поражений. 6 ноября 2021 года Баллардини был уволен.