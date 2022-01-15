"Позорище". В Италии бурно отреагировали на увольнение Шевченко

Поклонники итальянского футбольного клуба "Дженоа" не смогли сдержать своих эмоций, после решение руководства генуэзцев разорвать контракт с украинцем Андреем Шевченко. На страницах социальных сетей команды, фанаты массово встали на защиту нашего соотечественника.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить реакцию итальянских болельщиков.

"Полный бред. Шевченко придал команде новый стиль игры и мы только начали нормально играть. Теперь придет новый тренер с новым стилем, и нужно будет больше времени на адаптацию. Неизбежен вылет в Серию Б"

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"Позорное решение. Шевченко такого не заслужил. Если бы украинец остался работать, то спас бы "Дженоа".

"Можно подумать, что это его вина, что от предыдущего наставника ему досталась эта позорная команда, которая не будет блистать даже в Серии Б. Вместо того, чтобы увольнять его, почему бы усилить клуб новыми игроками?"

"В чем тренер виноват? Виноваты футболисты. Можно пригласить Гвардиолу или Клоппа, но на результате это никак не скажется"

"Несчастный Шева не заслужил такого унижения".

"Бред какой-то. Уже не первый раз руководство клуба совершает такие поступки".

"Вы неудачники! После того, как Шева ушел, надеюсь вы займете последнее место"

"Какого х*ра? Он же проработал в команде всего 2 месяца"

Большинство итальянских фанатов отправляют команду в Серию Б после отставки украинца.

"Вы были недостойны его. Вы даже не дали ему время".

"Вы не заслуживаете такого тренера, как Шевченко"

"Вы, клоуны".

"Я бы дождался конца сезона".

"Дженоа" должен быть понижен после сезона после того, что вы, сделали с Шевой. Клуб должен обанкротиться".

"Прости, Шева, очень жаль".

"Худшее решение, которое вы только могли принять!"

"Какой позор. Прости им, Андрей , они не ведают что творят".

Напомним, что Андрей Шевченко был уволен с поста главного тренера "Дженоа" 15 января. Причиной такого решения стали неудовлетворительные показатели клуба.

Напомним, что Андрей Шевченко был уволен с поста главного тренера "Дженоа" 15 января. Причиной такого решения стали неудовлетворительные показатели клуба.

Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября. С того момента его подопечные за 9 игр в национальном первенстве так и не смогли победить. 6 встреч в Серии А завершились поражениями. Три матча были сыграны вничью.

В турнирной таблице "Дженоа" занимает предпоследнее место и отстает на пять очков от "Венеции", которая находится на спасительной 17-й позиции.

Единственные три очка Андрей Николаевич смог взять в 1/16 финала Кубка Италии, где победил "Салернитану".

До Шевченко "Дженоа" тренировал Давиде Баллардини.

Специалист возглавил команду 21 декабря 2020 года. Под его руководством клуб из Генуи в 39 матчах добыл 11 побед и потерпел 14 поражений. 6 ноября 2021 года Баллардини был уволен.