"Позорище". В Италии бурно отреагировали на увольнение Шевченко

Максим Иншаков
Футбол
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Андрей Шевченко

Поклонники итальянского футбольного клуба "Дженоа" не смогли сдержать своих эмоций, после решение руководства генуэзцев разорвать контракт с украинцем Андреем Шевченко. На страницах социальных сетей команды, фанаты массово встали на защиту нашего соотечественника.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить реакцию итальянских болельщиков.

"Полный бред. Шевченко придал команде новый стиль игры и мы только начали нормально играть. Теперь придет новый тренер с новым стилем, и нужно будет больше времени на адаптацию. Неизбежен вылет в Серию Б"

комментарии фанатов
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"Позорное решение. Шевченко такого не заслужил. Если бы украинец остался работать, то спас бы "Дженоа".

комментарии фанатов

"Можно подумать, что это его вина, что от предыдущего наставника ему досталась эта позорная команда, которая не будет блистать даже в Серии Б. Вместо того, чтобы увольнять его, почему бы усилить клуб новыми игроками?"

комментарии фанатов

"В чем тренер виноват? Виноваты футболисты. Можно пригласить Гвардиолу или Клоппа, но на результате это никак не скажется"

комментарии фанатов

"Несчастный Шева не заслужил такого унижения".

комментарии фанатов

"Бред какой-то. Уже не первый раз руководство клуба совершает такие поступки".

комментарии фанатов

"Вы неудачники! После того, как Шева ушел, надеюсь вы займете последнее место"

комментарии фанатов

"Какого х*ра? Он же проработал в команде всего 2 месяца"

комментарии фанатов

Большинство итальянских фанатов отправляют команду в Серию Б после отставки украинца.

комментарии фанатов

"Вы были недостойны его. Вы даже не дали ему время".

комментарии фанатов

"Вы не заслуживаете такого тренера, как Шевченко"

комментарии фанатов

"Вы, клоуны".

комментарии фанатов

"Я бы дождался конца сезона".

комментарии фанатов

"Дженоа" должен быть понижен после сезона после того, что вы, сделали с Шевой. Клуб должен обанкротиться".

комментарии фанатов

"Прости, Шева, очень жаль".

комментарии фанатов

"Худшее решение, которое вы только могли принять!"

комментарии фанатов

"Какой позор. Прости им, Андрей , они не ведают что творят".

комментарии фанатов

Напомним, что Андрей Шевченко был уволен с поста главного тренера "Дженоа" 15 января. Причиной такого решения стали неудовлетворительные показатели клуба.

Дженоа сообщил об отставке

Напомним, что Андрей Шевченко был уволен с поста главного тренера "Дженоа" 15 января. Причиной такого решения стали неудовлетворительные показатели клуба.

Дженоа сообщил об отставке

Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября. С того момента его подопечные за 9 игр в национальном первенстве так и не смогли победить. 6 встреч в Серии А завершились поражениями. Три матча были сыграны вничью.

Андрей Шевченко и Мауро Тассотти во время матча.

В турнирной таблице "Дженоа" занимает предпоследнее место и отстает на пять очков от "Венеции", которая находится на спасительной 17-й позиции.

Единственные три очка Андрей Николаевич смог взять в 1/16 финала Кубка Италии, где победил "Салернитану".

Андрей Шевченко во время презентации.

До Шевченко "Дженоа" тренировал Давиде Баллардини.

Давиде Баллардини

Специалист возглавил команду 21 декабря 2020 года. Под его руководством клуб из Генуи в 39 матчах добыл 11 побед и потерпел 14 поражений. 6 ноября 2021 года Баллардини был уволен.

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